治療夠貼身　雄風煥然一新

正所謂病向淺中醫，身體有咩問題最緊要積極尋求治療方法去根治，就好似日本AV界嘅「性機能改善系列」咁，當中嘅男士面對雄風問題而苦惱，好彩佢哋搵到貼心又貼身嘅女治療師提供充滿快感嘅療法，雄風即時煥然一新！

口技招呼

喺FALENO出品嘅《性依存症口淫科》入面，日本社會愈來愈多男人頻頻以自慰解決慾火，但係就唔同女人上床，原因係佢哋持久力差，所以感到自卑。好彩有體貼嘅治療專家吉高寧寧幫手，每當有男人嚟求診，寧寧都會以口技招呼對方，經多次「治療」後，男士嘅持久力得到改善，寧寧更加會同佢哋嚟個肉體交鋒，等佢哋可以真正感受到極上快感！

細心診斷

於SOD推出嘅《大阪的護士解決性問題》當中，西野芹那係一位護士，發現好多男人都患有勃起障礙，於是就透過聊天軟件結識有性功能問題嘅男人，然後約對方去酒店爆房。上到房之後，芹那好細心咁為男方診斷，然後提供手口刺激，當硬朗起來就會進入正題，喺床上感受強勁雄風回歸嘅男士，自信心返晒嚟，同時令芹那高潮迭起！

大玩3P

同樣由SOD製作嘅《玉城夏帆提供異常性慾治療》，講述玉城夏帆係治療男人性機能及性慾問題嘅專家，對待嚟求診嘅男人唔單止細心照顧，仲會提供貼身無比嘅治療，例如每日定時巡房，並提供口舌服務令佢哋雄風得以提升，之後夏帆更加會親身同佢哋床戰，以了解佢哋康復到邊一個程度，而夏帆更加不辭勞苦大玩3P，以增加治療效率添！

簡評

男人總會遇上生理機能問題，但係要搵到合適有效嘅治療唔會咁容易，所以欣賞今日為大家介紹嘅「性機能改善系列」，見到入面嘅女治療師或護士親切又好技術，都會大感舒服窩心！喺3部作品中，本仙最鍾意由玉城夏帆主演嘅《玉城夏帆提供異常性慾治療》，因為夏帆會喺不同場景同男優激戰，令床戲更多元化又更逼真，而且仲有大波狐狸精真木今日子客串演出，令作品更加精彩。