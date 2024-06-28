柳應廷新歌MV古怪造型　呈現離奇怪異感覺

柳應廷（Jer）推出新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》由從歌名、歌詞內容、到編曲都怪誕到底，予人離奇怪異的感覺，而歌曲MV同樣貫徹這種感覺，Jer在MV中更化身惡夢中的怪人，在夢中控制眾人的一舉一動。《約齊靈魂在墳墓開生日派對》的MV是《筆觸男孩憂鬱之死》MV的延續，在經歷死亡之後，Jer今次在MV中重生，慶祝自己再次誕生於這個世界上，但卻化身在惡夢中大家會夢見的怪人。

Jer講到今次MV概念表示：「我同導演想喺MV建構一個奇怪氛圍，因為發夢通常都會發啲奇怪內容，所以今次MV裏面就有婆婆從口中拎出蛋糕，冇靈魂學生喺夢中被指揮跳舞，仲有扭曲肢體嘅舞者，同埋互相掌摑嘅新婚夫婦，所有人嘅行徑都荒誕至極。」

為了呈現光怪陸離的畫面，Jer的角色更在MV中出現了兩個造型，透過化妝令觀眾更容易代入角色。Jer說：「其中一個係畫咗紅色牛角喺臉上面，因為Drum Solo一Part好襯著日式服裝，然後我突然諗起一個喺網上見過嘅造型，係好似牛魔王；以前好似冇乜人試過扮牛魔王，咁我就用咗呢個造型，放喺比較Powerful嘅呢一Part，啲衫係比較似打日式太鼓戰衣嘅感覺。」

至於另一個造型，去得更盡！「呢個角色係今次呢個MV嘅主線，亦即惡夢嘅本身，所以另一個造型係著住藍色西裝褸，褸上面印有骷髏骨，胸口扣咗一個有血有肉嘅心臟小裝飾，頸上面仲有一隻好得意嘅銀色道具手掛喺度，表達喺惡夢入面好似被人捏住條頸唞唔到氣嘅感覺。雙眼噴黑，雙手亦噴上銀色，指甲亦十分長，仲戴咗全白色嘅隱形眼鏡。兩個造型都唔係一個好樸素嘅Jer，而係以特技化妝示人，想俾大家可以代入到呢首歌嘅故事。」

為了兩個造型，Jer與團隊花上很多時間化妝，再加上今次是以倒拍形式，令眾人的肢體動作都變得奇奇怪怪，脫離現實，而Jer更要倒轉背誦歌詞，所以拍攝過程變得十分漫長，Jer經歷了24小時的拍攝，造型也為Jer帶來不便：「長指甲好唔方便，又唔可以食嘢，又唔可以去廁所，但出嚟效果幾得意。」