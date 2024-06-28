吳鎮宇新片票房報捷　願劉青雲永遠做對手

藝人吳鎮宇與彭秀慧今晚（28日）現身戲院為電影《談判專家》謝票，鎮宇透露特地由內地工作返港謝票以盡演員責任，稍後又要趕回北京出席另一部電影首映，來去匆匆。提到電影票房達1600萬，問他可感滿意？他坦言：「好滿意，票房係重要，但觀眾話好先飲得杯落。（大受觀眾好評？）咁開續集囉！（劉青雲話想原班人馬拍喜劇版《談判專家》？）佢最鍾意拍喜劇，我冇問題，乜題材都拍，尤其係新導演嘅戲，我係全身奉獻，我時日無多，難得佢哋唔嫌棄，新導演就好似開道門畀我吸啖新鮮空氣，佢哋諗嘅嘢係黃金時期嘅電影唔會出現，期待有下一個許鞍華同徐克。商業片已經有人維持，新導演拍嘅第一、二部戲，係決定到之後行唔行到落去，咁先可以幫到電影發展。」

對於青雲笑指鎮宇不介意對手在演技上勝他一籌，但最介意別人比他靚仔及chok，鎮宇即謂：「我希望佢係我永恆嘅對手，佢已經係我永恆嘅朋友，做埋我對手就無憂，佢攞獎，我做靚仔，安樂晒，唔好打破我不勝嘅紀錄。」

至於彭秀慧直言在戲中跟青雲與鎮宇合作大感榮幸，要好好紀錄下來及請導演吃飯，當提到一齊拍續集時，她無奈表示其角色已死，鎮宇笑言：「講你個仔嚟復仇囉，如果係女嘅話就色誘我哋再復仇，好多韓劇都有呢啲狗血劇情架啦！」