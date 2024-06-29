【是日通勝】

農曆五月廿四

甲辰年 庚午月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：開倉、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：17、35、24

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

金牛座：做事易迷失方向，甚至有機會與人鬧不和。

雙子座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

巨蟹座：想法最好接近現實，插手的事務不能太多。

獅子座：領悟力強，謀事多作分析，表現會更理想。

處女座：利用時間進修感覺充實，生活得更有意義。

天秤座：精力旺盛，遇強愈強，遇複雜問題也不怕。

天蠍座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

人馬座：愛情運強，有心儀對象者勿錯過表白良機。

山羊座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

水瓶座：有遇人不淑的情況，擇偶要留意對方品行。

雙魚座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）馬 易犯錯

鼠：改善人緣好時機，若有聚會不要拒絕。

牛：感情運不錯，與伴侶的關係將更融洽。

虎：約伴侶出外走走，對促進感情有幫助。

兔：情緒有點暴躁，易為小事而大發雷霆。

龍：整體運勢平平，懂得知足就沒有問題。

蛇：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

馬：是日沖煞，情緒不穩，容易行差踏錯。

羊：心情差，思緒亂，易把簡單事複雜化。

猴：心情舒暢，渾身正能量，可遠離煩惱。

雞：事業發展不似預期，易出現不安情緒。

狗：趁周末給自己獨處時間，對身心有益。

豬：人緣佳，陪家人享用美食，樂也融融。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

能讓巨蟹座發揮潛能的工作

巨蟹座的人具有豐富的情感、敏感性，以及強烈的家庭意識和保護欲。以下是一些能夠讓巨蟹座發揮潛能的工作：

1.社工/輔導員：巨蟹座的人非常關心他人，具有強烈的保護欲，能在社會工作或輔導領域中發揮關懷和支持能力，為有需要幫助和支持的人提供指導和建議。他們的敏感性和善於聆聽的特點，能與他人建立深入的情感連結，並給予他們安全感和幫助。

2.醫療/護理人員：巨蟹座的人對於他人的健康和幸福非常關注。他們的保護欲和關懷能力能在醫療或護理領域中發揮重要作用。他們能夠照顧和支持病人，提供情感上的支持和安慰。他們的敏感性和細膩性，能夠理解病人的需求，並給予適當的照顧。

3.教育工作者：巨蟹座的人非常重視家庭和家人，願意付出一切。他們在教育領域中能夠發揮自己的家庭意識和關懷能力，成為學生的良師益友，給予支持和指導。他們善於聆聽和理解學生的需求，並且願意提供學生所需的安全和關懷。

4.廚師/烘焙師：巨蟹座的人非常擅長烹飪和烘焙，喜歡為他人提供美食和溫暖。他們在廚藝方面有很高的天賦和創造力，能夠為客人帶來獨特的食物體驗。他們的細膩和敏感性，能夠理解客人的口味和需求，並為他們提供最好的服務。