星玄｜Lisa全新破格造型重返樂壇　新歌上架即破千萬點擊

今日係6月29日農曆五月廿四，最旺嘅生肖係肖牛，感情運不錯，與伴侶的關係將更融洽。肖牛嘅韓國女團BLACK PINK泰籍成員Lisa，自舊年開始就同世界首富個仔傳出緋聞，雖然Lisa一直冇回應，但係已經被影到兩個人多次約會，而5月底Lisa喺社交平台上載咗多張靚相，透露自己身處喺摩納哥，之後就有網民指出，其實今次Lisa都係做「跟得女友」，佢喺當地陪緋聞男友出席品牌活動，今日感情運極佳，陪住男友周圍去，感情一定更好呀。

Lisa早前宣布自立門戶開設個人工作室後，又與美國大型唱片公司簽約，全力進軍國際。日前佢先於社交網上PO出以Y3K造型的全新相片，破格造型十分出位，而27日她的Solo新歌《ROCKSTAR》正式上架，當日已即破百萬點擊，十分厲害。

至於幸運星係射手座，愛情運強，有心儀對象者勿錯過表白良機。射手座嘅龔俊同內地頂流花旦楊冪主演嘅古偶劇《狐妖小紅娘月紅篇》，以悲劇結局，令唔少粉絲爆喊，劇方因此拍咗現代版番外篇，一圓粉絲嘅夢。而喺番外篇入面，龔俊跪低同楊冪求婚，有情人終成眷屬，但都有唔少CP粉話，希望兩個人嘅戀情係真嘅，今日愛情運咁好，如果真係鍾意對方，就一定要趁機表白啦。