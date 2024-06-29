名廚聯乘　打造限時菜單

飲食界近幾年流行各式各樣的聯乘活動，最吸引食客首推著名大廚們的完美聯乘合作，為大家帶來限定佳餚，近日又有人氣的大廚和餐廳來Crossover，讓各位品嘗難得的中、菲、法、日美食。

粵式佳餚

變化多端的粵菜，一向受港人歡迎，中環名人飯堂的名廚李煜霖師傅和摩登粵菜食府廚藝總監周世韜師傅合作，將於7月29日及30日舉行四手聯乘晚宴，到時會為大家提供多道菜式，吃過前菜乳豬伴叉燒、金沙脆皮豆腐和四寶燒鵝卷，便有鮮香的芙蓉水晶蝦球、嫩滑的燕窩白玉羹和矜貴的功夫溏心乾鮑魚‧脆皮海參，以桂圓紅棗雪葩清洗味蕾後，繼續有散發桂花烏龍香氣的鴛鴦茶熏雞，用冬瓜、蟹肉和雲南菇菌打造的囍聚山亭和香口的龍鳳煎香兩面黃，最後以薑汁燉奶雪糕、焦糖奶黃煎堆和蓮蓉蛋撻作結，透過官方網站預訂，可免加一服務費。

師徒傳承

傳統技藝講究傳承，多年來，中菜大廚致力將畢生經驗向後輩傳遞，金鐘五星級酒店米芝蓮一星中菜行政總廚鄧家濠師傅在年輕時曾跟隨西九五星級酒店米芝蓮二星餐廳行政總廚劉秉雷師傅學藝及鑽研粵菜，今次兩位星級大廚會在7月18日及25日推出粵味傳承四手晚宴，期望展現匠心手藝‧細膩傳承的意義。11道菜式各有風味，香口的燒海膽椒鹽豆腐，惹味鮮香，集兩間酒店名菜而創作的金影花雕蛋白富貴蝦，加點烏魚子碎享用，鹹香入味。其他還有罐燜海味、多籽脆皮帶子膠釀關東遼參、番茄醬燜牛頸脊和濃雞汁蟹黃貓耳朵等，讓大家感充分受兩位大廚的手藝。

中日混搭

中菜和日菜講不時不食，兩者融合菜式有驚喜。灣仔米芝蓮星級寧波菜食府和天后米芝蓮星級鐵板燒餐廳合作，7月22、23、29、30日晚上推出四手聯乘的「大暑小鮮四手晚宴」八道菜餐單，前菜有十八斬、鐵板長街蟶子和熗炒芥蘭，一系列的熱菜有煎金勾翅配花山椒沙蒜、寧波望潮‧日本鮮鮑魚配筍麩菜鮑魚肝醬、雪菜薑米粥‧炸鱗甘鯛魚、煎韓牛‧野生黃魚春卷和豆豉霉鰳魚炒夜開花，最後以黃魚春雞樅菌藏香豬肉炒年糕和紅麴酒釀寧波湯圓，讓大家沉醉於中日美食之夜。

菲式晚宴

去菲律賓籍參加海上活動或旅遊外，大家又對當地食物有幾多認識？西營盤法式小酒館菲籍主廚CJ和中環當代歐陸酒館主廚Jeston Chua合作，於7月10日推出律賓傳統Boodle Fight晚宴，3款前菜有菲式醬醋雞肉雲吞、烤豬肉串和香烤蔬菜卷，主菜有加入秘製蝦醬油醋汁的青杧果沙律魚卷、亞洲風味的黃金烤雞配蒜香飯享用，感覺剛好，甜品是用鹹蛋黃、芝士和糯米粉製作的比賓卡米糕，晚宴會有一系列精選的大瓶裝香檳享用，提升體驗。

法式美食

剛於今年獲得米芝蓮星星的兩間法國餐廳於7月3日推出限定的六手饗宴，到時大廚們會以時令食材，以夏季和本地味作靈感，打造創意法式佳餚。行政總廚Joris Rousseau的風格多以蔬菜為主角，口味清新，另兩位主廚Adrien Castillo和Romain Dupeyre則擅長將南法美食加以大膽創新，為讓客人有驚喜，菜單保持神秘，當晚惠顧客人會獲得幾位大廚自製的梅子果醬和康普茶留念。