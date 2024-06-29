梁諾妍自爆秘密　洪永城不滿大嗌：點解我唔知

藝人洪永城（Tony）2021年與太太梁諾妍（Inez）結婚，同年誕下大女Amber，而今年3月再添細女Beryl，替老公實現三年抱兩，Inez自言相當開心。Inez向來活躍於社交平台，眼見新一屆香港小姐競選已展開，她今日（29日）就在社交平台自爆連老公洪永城都不知道的秘密，原來她在12年前曾參加過《世界新娘大賽》！

Inez透露當時有34個國家或地區的佳麗參與選美比賽，而她代表香港參選的原因是因為不用穿泳衣，但就要穿上自己國家的傳統服飾以及準備才藝表演和演講，當中更有穿婚紗環節，Inez笑指自己當時換了兩至三套婚紗，最後亦成功獲得亞軍。她又表示現時仍會與一班佳麗聯絡，而這次選美比賽也讓她更有自信，成就之後的演藝事業。

不過老公洪永城就留言表示不滿，直言為何自己也不知道這件事：「你甚麼時候參加？這個為甚麼我都不知道啊？不是應該所有你的東西我都知道嗎？」，有網民則以羅子溢在刻中的金句回覆他，「你以為你係丘家唯一男孫？」、「你應該反省為甚麼不知道」，場面相當搞笑。之後有人更在網上翻出有關片段，有人指當時Inez的樣子有些撞樣郭少芸及吳若希。