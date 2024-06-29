【Bethの食卓】杧果蘸豉油係咩食法？

好快又到小暑喇！我終於有機會同大家分享吓我對當造杧果嘅忠誠同埋熱衷程度！由細到大好多人都話我知唔好食咁多杧果，話好濕熱㗎等等問題。而我從小到大卻與杧果結下不解緣分，因外公是菲律賓華僑，每年媽媽去探望外公回來都必定帶上好幾箱呂宋杧及杧果乾。除了送給親朋戚友外，我就會在家中乖乖等吃，最喜歡就是將未熟的杧果存放在米缸內等轉色及開始漏蜜取出。

童年時代吃呂宋杧係蘸沾豉油吃，那些年真的覺得很甜、很好吃，一吃就是幾個，點會知道或理會甚麼濕毒。現在也想不通當年為甚麼要沾豉油來吃，不知道是否用來提鮮。

長大後竟然無心插柳地將這個杧果緣延續，在我首間甜品店的甜品師就炮製出楊枝甘露這款招牌甜品。為了這個楊枝甘露，我幸運地找到了全城杧果來試味道，包括日本宮崎的太陽之旦、宮崎杧果、墨西哥杧果、秘魯杧、巴西杧、台灣愛民杧、台灣香水杧、菲律賓呂宋杧、泰國象牙杧以及海南島貴妃－起來作比較；毋庸置疑地宮崎的太陽之旦是神級瑰寶。

每年能吃到這種杧果就是人生福氣，價錢雖是天價，但一分錢一分貨，天公厚待造就了不少機會在緣分召喚下，我能在日本政府農林水產人員陪同下直闖深入太陽之旦的神秘農園了解並長知識；而宮崎太陽之旦就成了我第一種入口香港的水果項目。但我最想說的就是墨西哥杧果，因為當時我的甜品店就是用墨西哥杧果來製作楊枝甘露，價錢只是比呂宋杧貴一些，但非常好吃，還有一個秘密，就是墨西哥杧其實就宮崎杧、愛民杧的始祖；有其不能脫除的DNA及相連血脈。

當時吃了墨西哥杧的感覺就用了朱玲玲來形容，味道是優雅高貴。秘魯杧也好，味道濃烈但嗆喉，覺得較熱情奔放如狂野派小婦；巴西杧也好，味道甜，但不長久，是青春小艾。老實說一句，除了宮崎太陽之旦外，我最愛就是墨西哥杧，超好吃！我會回憶到甜蜜日子，呂宋杧到現在我都摸不着頭腦怎麼回去點豉油？甚麼吃法？

大家快捉緊這個夏季吃不同的杧果享受着盛夏的恩典，是否濕毒每人身體不同，只要不過分吃得太多，適可而止就是。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com