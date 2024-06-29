樂隊SULIS及Locksmiths加盟英皇旗下　為開幕派對獻唱

英皇娛樂旗下全新音樂廠牌「288 Record」日前舉行launch party，「288」旗下兩支樂隊「SULIS」及「Locksmiths」擔任表演嘉賓演唱多首歌曲，氣氛熱鬧。DJ梁子擔任MC，另外森美、梁文禮等出席支持。

「288 Records」成立宗旨是抱着冒險精神，成就Band Sound在本地樂壇上的無限可能，廠牌去年便舉行了「起勢夾 : Band Combat」樂隊比賽，以行動支持樂隊文化，抱擁音樂大同。當晚288 Records並正式宣佈，樂隊SULIS及Locksmiths已加盟旗下並正式推出新歌，分別是SULIS的《The Sulis Club》及Locksmiths的《我們都是這樣沒有長大的》。

「288」亦將會推出各種不同風格的樂隊，4人組合SULIS的音樂便融合了日系搖滾英倫搖滾、FUNK等多種 音樂元素，但整體上偏向英倫風，樂隊的音樂充滿活力和熱情，猶如歡快而又悠閒的英國酒吧；日前Locksmiths的5子，樂隊成團數年，一直希望可以透過音樂去為聽眾演繹不同的情緒與心聲，亦希望透過作品，令人接觸到更多不同風格的音樂。樂隊一直以來都不停尋找屬於自己獨特的風格及類型，務求呈現給觀眾最好的曲風與表現。