P1X3L走密實路線抗騷肌　ROVER打頭陣盼壓軸出場

樂隊P1X3L、ROVER和張蔓姿等人今日（29日）現身《The Nextwave 沙灘音樂節》。活動以ROVER 4子打頭陣，表演期間更下起大雨，不過他們依然落力演出，還感謝願意留低繼續看show的觀眾。受訪時，他們指最近出show經常成為第一個演出的表演者，所以想嘗試壓軸或壓後一點出場。講到他們要雨中唱歌，主唱王希晉就覺得好有型，而鼓手雷濠權（Jason）就自爆自己有一個外號叫「天氣之子」：「我成日拍外景都會遇上打風落雨。」

講到衣着，大熱天只有陳鎮亨（亨仔）穿背心，而其餘3子則穿得較密實，亨仔即笑言自己冬天都穿背心，而卓金樂（Kim）則表示不想露出皮膚，認為自己太瘦，但又不想練得太大隻，喜歡鋼條身形，享仔之後又爆希晉每日都會在練歌時抽空練掌上壓，希晉聽後即激動說：「你話我唔練歌啦！」四人亦預告會推出新團歌，希望留時間創作。

另外，P1X3L三子吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）指有帶衣服以防落雨可以隨時換衫。他們透露會在音樂會上獻唱新歌，透露正在籌備新碟，問到新碟內頁可會有派福利有騷肌相？他們說：「呢排好流行騷肌，但我哋想密實啲。」續指想將除衫環節留到有更大的演出，又放下豪言稱終極目標是在紅館開騷。