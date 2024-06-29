33C余思霆導彈胸來襲　陳婉衡王嘉慧傾巢而出硬撼

無綫全新遊戲節目《濠玩夏水禮2024》齊集一眾女神以水着上陣玩遊戲，眾人大晒美好身段，非常癢眼。他們分為兩隊，「喪玩隊」由林盛斌（Bob）率領周吉佩、林鈺洧（Denice）、陳婉衡和王嘉慧，決戰由金剛領隊的「好玩隊」成員周志康、余思霆、梁超怡和黃婧靈（波波）。

首個熱身遊戲「身體傳真機」笑料百出，玩法是隊員透過捉住前方隊員的手感受「答案」，再一個傳一個估答案。本回合誕生多名「老鼠屎」，梁超怡和波波恍如「未瞓醒」多次連累隊員，隊長金剛最終忍不住高呼：「呢兩個我唔要，都唔知做乜嘢！」最終「好玩隊」順理成章落敗，波波即主動認衰女並接受「潑水之刑」，相當識做。

之後的「爬得快好世界」考驗體能兼敏捷度，各隊派出一名隊員鬥快爬過所有其他隊員褲襠並拍走沙灘波為之勝出，遊戲開始前，金剛繼續「攻擊」波波謂：「你哋個窿咁大！你睇我哋呢邊，腳咁短，我點穿過佢呢度呢？」認真抵死！

其後Bob提出來個「友誼大對決」，並派出兩隊最弱的隊員一決高下，最後由「長腿女神」王嘉慧VS「短腿女神」波波，並出乎意料地由波波獲勝，王嘉慧成為終極老鼠屎須接受冰桶淋身大懲罰！