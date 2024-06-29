《愛．回家》再拍主題曲MV　呂慧儀跳舞扭傷腰惹恐慌

無綫長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》日前齊集25位主要演員拍攝全新片頭及主題曲MV，7月8日晚一集將首播全新片頭，對上一次片頭的首播日期為2021年8月，今次時隔3年再拍新片頭同樣相當大陣仗，參與藝人包括劉丹、單立文、湯盈盈、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、古佩玲、張景淳、陳浚霆，林淑敏、歐瑞偉、許家傑、李偉健、吳偉豪及楊明等，眾人穿上Sharp醒服裝在錄影廠由早上一直載歌載舞至夜晚，其中周嘉洛、吳偉豪、單立文及楊明獲安排組成「愛回家四子」大跳動作可愛又搞笑的功夫舞，向來貪玩的嘉洛仔與吳偉豪更乘機谷胸搶鏡，畫面有趣。

由於眾人載歌載舞超過10小時，女藝人們更要腳踏高踭鞋上陣，「大小姐」林淑敏大嘆超疲累，笑言要不斷搵位休息：「一叫停就坐，同埋頂唔順要拉筋。」至於笑言跳舞對於自己來說是小菜一碟的呂慧儀，於跳舞期間因不慎閃了腰大叫了一下，結果嚇到所有人即時大為緊張，令呂慧儀大嘆「好有愛」。

雖然Rock加入這個大家庭時間尚短，但很快已與各人打成一片，更笑言要拋下偶像包袱。而單立文拍攝宣傳片期間玩即興左擁右抱周嘉洛及吳偉豪喪啜，更笑言是「家融」的表現：「融洽先可以錫㗎！」談到全新片頭及主題曲，《愛．回家》監製之一的韋晴笑指全新主題曲非常洗腦及動聽，不過卻大賣關子未肯透露由誰主唱，又大讚演員們不論年紀均是活力充沛：「呢Part舞佢哋個個都一學就識，真係冇嘢難到佢哋。」