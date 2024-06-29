郭珮文打側手翻冇難度　陳懿德連環出事呻黑仔

由王祖藍及李思捷等主持的無綫節目《福祿壽訓練學院》明晚（30日）來到十強終極對戰，今午（29日）台前幕後雲集電視城拜神，祈求明晚一切順利。身為「扮工室助理」的郭珮文及陳懿德（德德）坦言節目完結相當不捨，又預告明晚將挑戰齊齊扮Twins，德德更笑說：「真係好黑仔，已經有腳傷，點知昨晚返到屋企仲畀蚊叮到隻眼睜得開一半，即刻上網求救，後來冰咗敷半粒鐘先冇事。（咁側手翻練成點？）郭珮文好叻，佢練5分鐘就追上我嘞。」她又指近期多了不少工作，亦有人透過她想聯絡郭珮文接Job，由於收入增加，她主動請身邊食飯，及萬歲全廠。

關嘉敏早前於節目內扮王菲而人氣飈升，她受訪時坦言對明晚奪冠有信心，且笑言：「冠軍奬品係一架車，我啱啱搣甩咗P牌，所以好有信心攞佢返屋企，唔使自己買車嘞。（聽晚有乜殺手鐧？）驚大家認唔出我囉，同埋聽晚表演非常有難度，係關於跳舞嘅。」她又直言近日減磅成功，事關即將要著比堅尼拍劇﹕「已經減咗20幾磅，場戲未拍嘅，所以唔可以鬆懈。」

另外，明晚節目邀來汪明荃（阿姐）擔任嘉賓，王祖藍指會頒奬給對方：「今次代表訓練學院，頒『榮譽博士』畀阿姐，僅次於『藝術終身成就奬』，希望唔好嫌棄。」當被問到睇好哪位學員奪冠，他笑言：「即係睇吓邊個有車主相？哈哈﹗其實10個都好掂。」而即將到來的暑假，身為廿四孝爸爸的祖藍寧願捱貴機票，都要舉家飛加拿大探親：「帶啲小朋友去探公公，今次準備逗留成個月。」