袁偉豪享受拍吊頸戲　顏仟汶拋胸逃跑搶焦點

由陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、朱晨麗等主演的無綫劇《反黑英雄》反應不俗，昨晚（28日）播出的一集中，Ben慘被吊打的亮點，該場戲難度非常大，Ben被繩子勒着頸部兼被吊起來，腳下僅有幾塊磚頭作支撐，之後連腳下的磚頭踢走，Ben即時凌空不停腳揈揈，面容扭曲兼連脷都伸了出來，狀甚痛苦！

Ben透露吊頸戲是其親身上陣，雖然場口只有約1分鐘，但足足拍了一整晚：「畀人吊起時，頸後面雖然有威吔吊住，但始終都係勒住條頸，我向下墜時條繩雖然唔會繼續勒緊，但始終都會影響到呼吸，與此同時我又要繼續投入去演戲，所有都有啲難度。」問到會否覺得很辛苦？他笑言：「因為演戲嗰時係全情投入，當刻只會覺得好享受，但返到屋企梳洗時，啲攰先開始嚟料，嗰時先知原來當時係幾咁用力，其實都係一種享受嚟！」

昨晚另一搶焦角色要數顏仟汶（Sophie），她在劇中飾演一名濫藥者，其中一場她要口吐白沫兼且極虛弱的狀態，Sophie表示為了看上去更貼近角色，拍攝前刻意極速減磅：「接呢個角色時我仲係有啲肉地嘅，話明係個濫藥者，冇理由係肥嘟嘟㗎嘛，之後用咗一個禮拜時間減咗10磅。妝容方面，第4集出場時已經係最靚女，之後嘅戲都係近乎素顏上陣，個頭隨便夾一夾就埋位。」她續指嘔白泡戲好難忘：「當日好凍，因為要不斷咁瞓喺地下度，地下嗰啲寒氣令我好容易投入到嗰場戲！」

提到有網友讚她身形和外貌保養得宜，她笑言：「我都54歲喇，其實身形真係難Keep嘅，因為到咗某個年紀就淨係識得肥，唔會識得瘦，所以我通常都係少食多餐，食少少唔餓就會停，唔會食得太飽或者過量。同埋我好鍾意做家務，加上我養咗幾隻貓，淨係吸塵、掃貓砂已經夠我出汗同減肥！」