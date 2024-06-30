星玄｜谷愛凌巴黎行騷登熱搜　被拍出大媽身形嚇壞網民

今日係6月30日農曆五月廿五，幸運星係處女座，趁周日接觸一下大自然，給緊繃的身心鬆綁。處女座嘅谷愛凌（Eileen）作為滑雪運動代表，之前就擔任大型運動會嘅火炬手，參與聖火傳遞儀式，成個人睇落非常有朝氣，而佢近日又甫咗幾張性感寫真，相入面嘅佢着住黑色迷你裙，搭配尖頭高跟鞋，盡顯長腿誘惑，再加之佢要兼顧史丹福大學嘅學業，可以真係話非常之忙碌，不如就趁今日休息一下，俾自己獲得充分嘅休息。

日前，Eileen飛到巴黎並化身做模特兒，同場仲有舒拉寶娃、威廉斯、雲班耶馬等其他著名運動員。Eileen身穿黑紅時尚裙裝，配搭白鞋亮相，雖然只得數秒鏡頭，但亦逃不過網民法眼，之不過有唔少人看到片段及相片後，均紛紛留言大問：「究竟是服裝的問題，還是怎樣，為何看起來谷愛凌好像又胖又矮呢？」、「谷愛凌的腿有這麼短的嗎？」被拍出大媽身形嚇壞了網民。

至於最旺嘅生肖係肖虎，財運佳，獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。肖虎嘅朱智賢（Ashley）舊年約滿離開TVB後，以自由身開始工作，依家開始做健康節目主持，都算Keep住有嘢做，而且仲有廣告可以接，呢排佢就喺社交網甫咗新相，可以睇得出佢狀態唔錯，見佢着住連白色超Deep V長裙，都可以完美Carry，凸顯玲瓏有致嘅身材，完全睇唔出已經37歲，簡直係逆齡女神，今日你財運好，一定要把握工作機會。