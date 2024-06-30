【是日通勝】

農曆五月廿五

甲辰年 庚午月 乙丑日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、理髮、動土

忌：交易、出行、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：36、05、43

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

金牛座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

雙子座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

巨蟹座：感情運差，不糾正生活惡習，難扭轉頽勢。

獅子座：找個浪漫場合向另一半表達心意會有好結果。

處女座：趁周日接觸一下大自然，給緊繃的身心鬆綁。

天秤座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

天蠍座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

人馬座：突發事情令愛侶生氣，快解釋清楚免誤會。

山羊座：錢是賺來用的，買東西獎勵自己才有動力啊！

水瓶座：爭取好姻緣要靠自己，單身者宜換個新形象。

雙魚座：身心狀態不錯，生活愜意，沒有事要操心。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 財運旺

（跌）羊 人緣差

鼠：加油！單身者易跟心儀對象拉近關係。

牛：近朱者赤，多親近樂觀的人會有得着。

虎：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

兔：給自己獨處空間，有助清空思想盲點。

龍：感情關係現暗湧，要給伴侶多點信任。

蛇：桃花旺，不妨陪另一半享受二人世界。

馬：激動沒好處，毋須因別人一句話扯火。

羊：是日沖煞，耐性差，人際溝通出問題。

猴：陪家人朋友出外遊玩，可帶來好心情。

雞：有投資打算者可一試，但要量力而為。

狗：健康要緊，小心飲食，慎防病從口入。

豬：不要為一時失意而灰心，希望在明天！

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

改名真的能改變運氣嗎？

姓名不僅僅是一個標識，還蘊含着豐富的寓意和影響。一個好的名字也並非只參照某一方面，需要相對全面和平衡的，隨便取名字，容易前好後衰，一方面的成就導致另一方面的失敗。

好的名字需要考慮姓氏和每一個字的合理搭配，姓氏是祖先流傳下來給我們一脈相承的基因，這是無法改變的，還要結合生辰八字，才能讓所取的名字有能量，再就每一個字與姓氏的搭配，考慮兩者的陰陽和五行調配，五行屬性過於單一的字是不建議用的。

那麼改名真的能改變運氣嗎？俗話說：「名不正則言不順，言不順則事不成」。由此可見姓名之重要性，這是一種輔助命運的方法。

從命理學角度來看，名字所調整的是後天運程，確實可以影響一個人的命運。這是因為名字是人生中非常重要的一部分，它代表着一個人的人格、個性、職業、家庭等方面。當一個人的名字與他的五行相符合時，就會對人的命運產生積極影響，反之則會產生消極影響。