李冰冰拔刀相助　出手擺平周也耍大牌遭封殺風波

內地女星李冰冰近年養尊處優，不過對旗下藝人依然落足心機栽培。不過由她一手捧起的女星周也，早前被指向內地官方媒體耍大牌，結果惹來軒然大波，黑面片段在網上瘋傳，負評如潮，更惹來封殺傳聞，有指李冰冰出手才保住她，而周也現身新片宣傳時，一度爆喊，情緒激動！

李冰冰雖於娛樂圈甚吃得開，但近年明顯將重心放在家庭之上，不時做乖乖女陪伴家人四周旅行，有指不少電影及綜藝節目曾提出邀約，都被冰冰婉拒，專心照顧旗下藝人。不過由她一手捧紅兼私交甚篤的女星周也，早前出席活動後獲內地官方媒體採訪，但她竟然黑臉及面壁走開。短片事後在網上瘋傳，網民狂轟周也耍大牌、無禮貌，更有指她會被封殺，但幸好最終冰冰出手，才能平息事件。

當眾激動爆喊

近日，周也與男星彭昱暢四出為主演電影《雲邊有個小賣部》宣傳，期間周也一度情緒激動，邊哭邊說：「這一路走來也有很多的爭議，我也特別感謝支持我的人。」似為近期黑面事件作回應，其拍檔彭昱暢除送上紙巾讓她拭淚外，亦表示：「大家可能看她一帆風順，就像海一樣，表面上風平浪靜，但不知道海下面有甚麼東西。」暗指對方情緒受困擾！雖然黑面事件令周也心情複雜，但未有影響其新作票房，《雲》片上映8日錄得人民幣3.14億元（約港幣3.37億），成績相當不俗。