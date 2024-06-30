姚子羚遭打毒針演技大爆發　網民力推今屆視后

視帝陳山聰、袁偉豪、張振朗及姚子羚主演的無綫劇集《反黑英雄》現時於內地平台及翡翠台熱播中，而內地網民率先看到新集數，於第10集中，姚子羚的演技獲得網民於社交網「洗版式」激讚，更力推她為今年台慶視后。

此集中，講述子羚被逼供，遭黑幫打毒針，之後既嘔白泡、又流鼻血，拍時手上青筋都盡現，然後被拋落海的她，遭張振朗於海裏救起，由於毒性大發，子羚狀甚痛苦，更於地上不停抽搐，於是振朗便將多桶冰直倒她身上，子羚的表情很到位，場口又緊張，看得觀眾好投入。

子羚接受東網獨家訪問時謂:「呢場戲拍咗兩日，因為要一TAKE過拍，嘔完又要流鼻血，倒冰都係一TAKE過要完成，開頭劇組都錫住我，一部分嘅冰用假嘅，但出嚟唔似，所以最終都全部用晒真冰，我都係第一次畀啲冰圍住，真係好凍好凍，印象中有啲冰仲倒咗落入我個口度。」說到水底營救那一場是否很難怕時，子羚坦言自己向來忌水，「我唔識游水，啲水一過頭我就會好驚，我哋最初喺潛水池一啲淺水位拍，但好難拍到沉落去嘅感覺，我身上又要綁住啲铅，後來同導演商量過後，不於一次過沉落去，嗰度都有5米深，嗰下冇選擇，要相信振朗救番我上水，我都好相信佢可以即刻拉番我上嚟。」

而張振朗受訪時亦力撐子羚演得非常好，他又透露這場戲由總監製鍾澍佳親自落場指導拍攝，故效果甚佳。