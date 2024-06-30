東方日報C1：炎明熹預告繼續消失　被Foul出馬場騷

樂壇小天后炎明熹傳因不續約而遭無綫雪藏後，親撰千字文「表忠」。「被消失」逾兩個月後，她首度現身公開活動，揚言想喊的她再次多謝公司栽培，但現場未見無綫派員採訪，連明日的馬場活動，她亦被指Foul出局，似乎「自救行動」尚未成功。

本備受力捧的炎明熹（Gigi），爆出約滿離開無綫遭掟入「雪櫃」傳聞後，事件不斷發酵，日前她在社交網公開千字文向公司表達初心不變，昨日終出席公開活動，首度回應被「雪」之說，現場逼滿數百「Gi炎粉」（粉絲暱稱），大喊「Gigi，我哋支持你，我哋撐你。」不過，其實她還會繼續「被消失」，據知明日假馬場舉行的活動，她本有份演出，但突然被除名，無綫僅派出《中年好聲音》兩季歌手出席，包括冠軍周吉佩及古淖文，還有李佳、羅啟豪、譚輝智及顏米羔。

而在昨日的活動上，Gigi甫上台即向自4月中九展演唱會後再沒見面的「Gi炎粉」說：「好耐冇見。」演繹新歌《還有一艘救生艙》前，她有感而發說：「依家開始要自強。」心情似受傳聞困擾，但玩遊戲期間亦表情多多。事後受訪時，她表示聲沙跟心情冇關，只是屬躁底，加上天氣熱及女性周期所致，又指聽見Fans唱她的新歌及為她創作全新口號，一度感動到想喊，只是強忍住淚水。

直認渴望新嘗試

談及續約問題，她透露仍在斟洽中，簽約與否屬私人問題不便透露，目前順其自然，認為一切都是最好的安排。對於無綫高層樂易玲的「飲水思源論」被指是影射她，可會動搖續約決定？她覺得做人要有原則，不忘初心及識感恩，但長大了自有新體會：「有啲嘢唔係咁簡單，亦有啲嘢又唔係諗到咁複雜，要用自己思考去判斷所有嘢，我想有新嘗試。」

Gigi直言有跟無綫反映想法，亦獲得支持，同時多謝無綫幫忙，令她有知名度及Fans，至於續約成數多少？她依然避重就輕：「一直都想大家和和氣氣同好開心，好擔心錫我嘅人唔開心，我寧願自己唔開心。（對續約有咩要求？）我又唔係傾好多嘢，接觸得好少，有時傾音樂問我想點，我都答唔到，我會問佢哋想要啲乜先，都唔知自己要啲乜嘢。」又指所謂親筆信只是安撫擔心她的Fans。

網傳慘成「磨心」

對於「雪藏」一事，她笑住說：「今日出嚟算唔算『雪藏』？」但現場只有經理人、唱片公司人員及姑丈陪同，無綫沒有派員採訪，她稱可能是檔期問題：「佢哋唔得閒。」但問到日前奪得「優秀流行歌手大獎」亦未獲無綫安排出席頒獎禮，她坦言想上台，只是撞期，現時會按公司安排，可能多出席私人活動。談到所屬組合After Class將於7月開騷，她卻冇份，她辯稱是3位成員早前忙考試，所以公司才安排演唱會給她們和粉絲聚會，問她可會到場，她大賣關子說：「如果到時見到我就歡呼啦！講笑咋！」

另外，社交網流傳Gigi不續約風波的「始作俑者」是其身邊人，令夾在無綫及「親信」中間的她左右做人難。

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