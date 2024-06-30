Lolly Talk應承成團活動必定齊人　Tyson Yoshi望7月搞婚禮

歌手Tyson Yoshi、女團Lolly Talk、樂隊Rubber Band和周殷廷昨晚（29日）現身一連兩場《The Nextwave 沙灘音樂節》首場表演。Lolly Talk的成員黃詠霖（阿蛋）依然因傷缺席，而在她們表演期間，又忽然下起驟雨，不過觀眾依然留下繼續欣賞演出，而論到周殷廷表演，他非常懂得搞熱氣氛，除了落台與觀眾近距離接觸，又倒香檳，台下觀眾歡呼不斷。Tyson Yoshi壓軸登場，期間有台下觀眾將電話拋上台，Tyson Yoshi見後即問：「邊個㗎？唔理啦。」然後拾起與全場觀眾大合照，他又在全場觀眾起哄下，應要求脫去上衣騷肌，他說：「我本來冇諗住除，但真喺好熱。」

Lolly Talk一眾成員表示落雨令仲她們大感涼爽：「我哋中午綵排嘅時候，熱到可以煎雞蛋。」講到在台上獻唱日本動漫曲，她們笑言其實大家都不會日文，不過這首歌之前演唱會有唱過，所以比較熟悉，而且大家會互相監督發音，隨後她們又指隊友吳倩怡（Sinnie）與郭曉妍（阿Yo）正學習日文。而「韓語擔當」則是喜歡韓國文化的陳紀澄（Tania）負責，Tania懂得聽韓文單字，之後她又自爆自己最近經常暈，所以經理人帶她所去打止暈針。講到阿蛋得的傷勢，她們指阿蛋差不多康復，預告接下來七月舉辦的慶祝兩周年成團活動必定會齊人。

另外，Tyson Yoshi笑言每次除衫都有計算過，表示現在的身形未到最完美。成功向女友求婚的他又透露近日忙於籌備婚禮，表示未想過原來搞婚禮是這樣的麻煩，就像搞一場大騷一樣：「原先以為求完婚就可以攤抖啊，原來仲有咁多嘢搞。（未婚妻有冇特別要求？）佢要咩我都會盡量配合。（後悔？）咁又冇。」又謂有找師傅擇良辰吉日，不過就沒有詢問父母意見，認為父母一套不適合年青人。Tyson Yoshi又預告婚禮將不會在香港舉行，正考慮在7月完成結婚儀式：「因為我同未婚妻嘅生日都喺7月，其他紀念日都同樣喺7月，所以想7月一之過興祝晒。」