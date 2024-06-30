【心理測驗】測測你在他人眼中的可愛程度

小巧精緻的甜點向來受到不少人喜愛，就算不愛甜食的人也會被其外表所吸引。想知道你又有沒有如甜點般的魅力？那麽就試試網上流傳的心理測驗，憑感覺揀選圖中最吸引你的一組曲奇，就能測出你在他人眼中的可愛程度。

【問題】

【答案分析】

A.選擇A的你，似乎有一種魔鬼般的魅力，周圍的人對你的這種魅力感到興奮。你是那種在緊張氣氛中，情緒起伏的人。 也許你自己沒有意識到，但周遭的人似乎覺得你情緒化的你很有魅力！ 「我之前和你說話時，你閃閃發光，面帶微笑，但今天你有點緊張，有點冷淡......」很多人就是被你時而冷淡、時而熱情的這種反轉魅力所吸引，令人難以捉摸。

B.你是那種在高興時、收到讚美或禮物時都能非常誠實地表達喜悅的人。 周圍的人都會覺得你的可愛之處就在這裏，因為真誠所以可愛！你也是個害羞的人，所以如果你面對的是不熟悉的人，你可能會壓抑自己的情感表達，但沒有必要這樣，即使你面對的是素不相識的人，也要盡力表達你的喜悅之情。

C.你之所以可愛，是因為你謙虛謹慎！你有很多天賦和魅力，但你並不炫耀，而是努力為他人着想。你也從不挖苦別人，所以周圍的人會覺得你謙虛可愛！ 但是，如果你一直隱藏自己的能力，你可能會吃虧。所以你應該多研究如何以令人愉快的方式展現自己。

D.你給人感覺思維脫線、有點奇怪，但是某些時候你又會展現自己固執的一面，讓不少人認為如此反差的你有種天然呆的魅力，這也是他們覺得你可愛的地方。不過，如果過於固執，又可能會給其他人留下難以接近的印象，所以最好還是放鬆點，情緒不要太緊綳。