大唱《少林足球》主題曲！D.O.@EXO想炒飯畀港迷食

韓國男團EXO成員D.O.（都敬秀）昨晚（29日）假亞洲國際博覽館舉行見面會，是他首次以個人身份在香港會粉絲。

D.O.以新歌《Mars》為見面會揭開序幕，之後便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係都敬秀！」又用普通話跟大家說「好久不見」，他與主持進行訪談環節，他平時喜歡下廚，問他最想為香港粉絲做甚麼料理？他便說：「我昨天吃了一道香港料理，是蒜蓉炒蟹，我很想知道怎樣煮，如果我要為香港粉絲做一道菜，會做炒飯加炒蒜蓉，再在上面加辣椒醬。」他公開多張在香港食蟹的照片，並笑道：「太好味了，我連被偷拍也不知道。」又透露前一晚去了逛夜市，品嘗了青檸味飲品和雪糕。

他自爆很喜歡看香港電影《少林足球》，更唱出《少》片中的一段歌詞「少林功夫好嘢」，相當爆笑，他學主持用廣東話說「凍檸茶，少冰少甜」，又學講「你係我杯茶」冧粉絲。

他之後讀出粉絲的願望，當見到很多粉絲都叫他晒腹肌，他便無奈地說自己沒有腹肌，又學翻譯用廣東話講「冇呀」，他應粉絲要求唱出多首歌曲，包括EXO的經典歌曲《Growl》、他與女歌手李泳知合唱的歌曲《Small Girl》、其主演劇集《沒關係，這是愛情》的主題曲《Best Luck》及女歌手IU的《Love wins all》等。

其後他再送上《I Do》、《My Dear》及《Good Night》等抒情歌，他坦言今次開見面會時發現要有快歌才能讓大家High起來，承諾下次出碟會推出輕快的歌曲，而他與全場粉絲大合照時，螢幕便播放粉絲製作的影片，片中有不少粉絲為他拍攝的美食照片，D.O.看畢影片後表示：「我好肚餓，演出一結束我便會衝去食飯。」又承諾會盡快再來港跟大家見面，叫大家要健康幸福。