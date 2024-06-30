梁家輝開口中　下個月榮升外公

影帝梁家輝即將榮升做外公！有一對孖女；大女梁穎晨（Chloe）和細女梁靜儀（Nikkie）一年內先後報喜成為人妻，家輝早前表示希望盡快做外公，想不到竟然「開口中」！

家輝日前接受內地節目訪問，被問到「一生愛一個人很難嗎」後，他一臉深情地說：「對於我來說，我這一生就好像命中注定了，一直到現在女兒出嫁，我們也快要做外父外婆了，我覺得跟她之間的那份愛意，尤其回想到她以前，對我那份體諒和關懷，真的是非常貼心的一種照顧，我覺得這樣才叫做愛情！」不過家輝未有透露是那個女兒懷孕，只說：「我下個月就要當外公了。」

家輝曾在訪問上表示年輕時因為工作關係，試過3年沒有回家，搞到兩位女兒不認得爸爸，忙完工作後，梁家輝終於有時間回家，看到女兒抱着工人的腿在背後偷看着自己，甚至換來女兒一句：「為甚麼這個叔叔聲音是那麼熟悉，但是我們從來沒見過他？」他坦言感到十分難過，其後曾全面停工約3年當全職「奶爸」，天天接送女兒上下課、在枕邊講故事，以及為BB按摩等，但有一日女兒後來問他為何不用工作時，以為自己做得正確的他如夢初醒，原來這令她們在不正常的狀態下成長，於是決定拍回電影。多年來父女的感情相當好，相處好朋友，當日大女梁穎晨結婚時，梁家輝不惜缺席宣傳活動，拋下工作見證女兒出嫁。