「素」有驚喜　中西摩登風潮

番茄‧煙熏芝士‧燈籠果冰沙：法國牛茄去籽釀入煙熏Mozzarella芝士，伴以車厘番茄籽和小洋葱，淋番茄清湯、鹽膚木果和燈籠果冰沙調味，以及小巧番茄芝士小蛋糕。（胡振文攝）

近年素食風潮熾熱，純素、全素、蛋奶素或海鮮素等五花八門，經時日洗禮，菜式配搭和食材供應亦變得多樣化，質素亦愈高。近日除有精緻的法國素食外，還有中西融合的夏季新素食菜單，讓大家體驗素食Fine Dining的獨特風潮。

灣仔：法式精緻餐飲

優雅的法國料理一向是Fine Dining首選，城中有不少高級法國餐廳及名廚，好似灣仔一間五星級酒店米芝蓮二星法國餐廳餐廳總監Olivier Elzer和總廚徐培凱師傅近日合力打造了全新的素食菜單，除選用來自世界各地頂級食材外，餐廳亦與本地農戶合作，選用各款植物性食材入饌，配以新派創意，打造出獨一無二的法式素菜。

全新創作的開胃前菜，有用上日本福岡的粟米炮製成鮮甜粟米蓉配爆谷味泡泡，以菊花茶凍和粟米花瓣點綴，輕盈又清甜，更有一絲回甘的清爽餘韻。以法國牛心番茄、雙色車厘茄籽打造的「番茄‧煙熏芝士‧燈籠果冰沙」，牛心番茄（亦稱牛番茄或牛茄）挖空配煙熏Mozzarella芝士，加點番茄清湯和冰沙，配無加糖和忌廉的番茄芝士小蛋糕享用，冰涼清爽有口感。

經典的法式烤批，選用澳洲冬季黑松露配烤芹菜根和法國康堤芝士，大廚不加調味烹調，輕蘸黑松露汁品嘗，原汁原味、芳香濃郁。本地節瓜配法國小薯仔香煎後，加炸黑橄欖及傳統法式Beurre Blanc牛油醬汁，香口橄欖瞬間提升口感。甜品的話，喜愛酸甜滋味的可選擇酸甜的「柑桔檸檬杏仁芝士蛋糕配香草雪葩」，或「74%黑朱古力配香茅及可可豆雪葩」，無麩質及無糖，濃郁好味又健康。

中環：消暑青白涼瓜

中式素菜對大部分而言都絕不陌生，近年亦流行為素食添加新意，比如中環高級素菜食府行政總廚邵德龍師傅和主廚羅澤基師傅早前就聯手打造出糅合中西的戒五辛素菜新餐單，分別是8道及12道菜的嘗味菜單，輔以清新的食材和搭配，讓大家味蕾消暑。

用餐前，先來一杯集苦瓜、青瓜、西芹、蘋果和羽衣甘藍打造的「清新五素」開啟味蕾。小巧的餐前小食「涼瓜‧涼瓜」，以青苦瓜浸醃甘草檸檬加薄荷葉，配以白苦瓜浸接骨木花加青檸，酸爽滋味。鮮甜的「椰皇‧淮山」是球狀椰皇肉淮山蓉，蓋上椰子水啫喱片和蔬果碎，香滑清甜。富日式風格的「蒲燒‧素卷‧海藻」，腐皮和西米加鰻魚汁調味，還有醬油漬和柚子醋配海藻，香濃又惹味。

香港人愛湯水，凍湯選用本地粟米、哈密瓜、小米和紅薯製作，伴以經調配的燒粟米筍享用，暑氣全消。其中一道主菜的「燕麥‧雪燕‧角瓜」由茶樹菇、角瓜（勝瓜）、雪膠和意大利青瓜組成，表面唧上散發果仁香的燕麥奶泡沫濃湯，層次豐富又別具口感。吃過四川風的「素鮑魚‧辣拌‧稻庭冷麵」後，甜點有酸甜的「紫蘇浸醃聖女果配芭樂雪葩」，加入紫蘇琥珀糖、番茄薄脆和流心乳酪湯圓令口感層次非常豐富。