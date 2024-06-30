李一桐被蜈蚣爬上身極驚險　劉宇寧猛料徒手捉蟲

有「最美黃蓉」之稱嘅內地女星李一桐，最近就同上位男神劉宇寧合作古裝片新劇《書卷一夢》，二人人氣高、粉絲多，拍攝現場當然熱鬧地被大批粉絲到場力撐，網上亦流出多條路透相及片，點知當中「#李一桐蜈蚣」話題長佔熱搜第一名，亦有「#劉宇寧幫李一桐找蜈蚣#」緊接其後，原來係拍攝現場竟然有蜈蚣爬上李一桐戲服上，成個過程真係驚心動魄！

片場路透見到，李一桐本身同劉宇寧等roll機，二人並肩而坐吹風扇，當時有粉絲就見到李一桐腿上爬咗有手掌咁大隻嘅蜈蚣，睇到大家毛骨悚然，急得粉絲們大叫提醒，但李一桐依然冇發現。眼見蜈蚣喺女神身上游走，好在身邊嘅劉宇寧眼利，即出手欲幫忙徒手捉走蜈蚣，將李一桐古裝裙擺舞嚟舞去，最後喺劉宇寧同工作人員嘅幫助下鏡將蜈蚣趕走，即被網友大讚佢Man到爆裂，係第一時間為女仔出手捉蟲而唔係走咗去。

由頭到尾都未知發生咩事嘅李一桐，雖然連蜈蚣影都睇唔到，不過佢都好識做，檢查完戲服上再冇蜈蚣之後，佢抱拳向粉絲感謝提醒，就連佢自己都忍唔住爆笑。今日（30日）李一桐即發文同大家「報平安」：「不看都會被嚇暈 抱拳感謝老鐵們」又留言話已經落單買殺蟲水，非常搞笑。