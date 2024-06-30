炎明熹疑離巢被指忘本　吳家樂為其抱不平怒斥無綫

樂壇小天后炎明熹傳因不續約而遭無綫雪藏，雖親撰千字文「表忠」，但昨日（30日）出席活動時，卻不獲無綫派員到場採訪。Gigi坦言續約一事仍在斟洽中，又強調自己不忘本，感謝公司令她有知名度及Fans。

而梁思浩和吳家樂在前天播出的網上節目《娛樂好好玩》談及此事，去年宣布離巢的吳家樂就為Gigi抱不平，認為人望高處實屬正常，「首先，炎明熹有冇違反咗合約精神先？炎明熹係喺合約期間履行晒佢嘅責任，咁合約完咗之後，人望高處。你又唔知道呢間公司畀啲乜嘢Offer佢，同埋諗住當初要捧佢，或者將來有一個乜嘢嘅發展嘅話，係咪應該一早就要傾，點會畀佢一路做嘢繼續拖，拖到埋尾先至話傾唔掂呢？呢個就係一班幕後工作人員嘅責任。」

吳家樂續說︰「如果你嘅條件係符合佢要求，好老實講，一個妹妹仔，佢都去到呢個位嘅時候，梗係希望再遠啲啦，同玩遊戲一樣，唔係獎金就係獎品，你其中一樣多啲，佢咪會留低囉，同埋可能人哋出面嘅Offer都好多呢，機會大好多呢，我覺得唔係忘唔忘本！」

吳家樂說︰「去到呢一個階段，唔好講咩忘唔忘本先，你畀咩條件人先？老實講，我哋當初，又話個市道唔好、共渡時艱，又話無言感激，我諗好多藝人都知道我講緊咩。喂，我哋唔係一齊同你共渡時艱咩？到最後有幾多個藝人係被人哋默默咁放走咗，轉行揸的士，約又唔同你傾？呢啲人，你又唔同佢講『你哋都唔係忘本嘅人喎， TVB繼續養你啦』又唔見你咁講？唔好你覺得佢值錢有利用價值，就話人哋唔留低係忘本。有幾多人黯然咁離開咗呢間公司？當然，我唔係因為我離開咗，所以咁講。某程度上，我覺得要兩面睇，如果佢違約佢唔啱；如果你畀個條件好過出面，你估佢留唔留低呀？」直言Gigi值得擁有更好的續約條件。