高海寧探訪獨居長者送物資　陪父母影婚紗相感高興

藝人高海寧（高Ling）今日（30日）以義工團身份出席活動，她表示在未有自己的義工團時，也有探訪獨居長者送物資，去年成立義工團後則會不定期作探訪表演，直言希望能回饋社會：「希望可以影響更多人參與，令到更多有需要嘅人受惠。」做義工多年的她，表示有次探訪癌病兒童時感受深刻：「去之前都有調整心情擔心啲小朋友會喊，點知去到見到佢哋係好樂觀嘅心態去面對，覺得好心噏，搞到我要匿埋一邊抹眼淚。」她指小朋友也能堅強面對，作為大人更應勇敢面對逆境，她又指去探訪長者時，發覺比起物資，陪伴他們可能更為重要，也令她想起帶大自己的婆婆。

談到她近期在內地大受歡迎，她直言很感恩，指多了不同類型的工作，亦很想參與旅遊綜藝節目，她笑謂：「因為平時冇機會放假，可以順便當旅行。」她表示上次參加容祖兒的節目時，能趁機替爸爸媽媽影婚紗相十分高興，問到何時輪到她？她笑謂：「屋企人冇催我，哈哈！呢半年我見得最多係助手同經理人，其實我唔抗拒，但真係冇機會同冇時間，呢啲好講緣分。（一見鍾情？）我又唔得，要啲時間相處，不過我係嗰種見一眼就分到對方係適合做朋友定係可以發展嘅人。」

另談到即將開拍《新聞女王2》，她表示應在下年開拍，最高興是不論劇集或電影版也有份參與。