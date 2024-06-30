譚輝智爆索妻是怪獸家長　 揭兒子偶像係劉威煌

《中年好聲音2》歌手譚輝智和周吉佩（吉吉）等人今日（30日）現身歌唱比賽。譚輝智以表演嘉賓身份出席，他即場獻唱三首歌，笑言未有資格做評判：「不過都可以嚟感受吓，重拾比賽時候嘅緊張。」又言暑假將至，工作開始接踵而來，慈善類型工作居多，提到他將擔任劉威煌演唱會嘉賓，輝智笑言會盡全力配合：「等佢話事，基本上做乜都得，除咗除衫之外（操定身形先？）我只喺嘉賓，我自己嗰個演唱會都冇練。」

育有兩個孩子的譚輝智透露將會和全家一起到新加坡旅遊，又指太太已經為孩子報了好多暑期班，時間表排得密密麻麻：「我老婆都喺啲怪獸家長嚟，不過小朋友鍾意嘅。」問到輝智家中兩名孩子可有喜歡的明星？他指暫時未有，不過兒子經常見到劉威煌，可能會比較喜歡他，而女兒則比較喜歡卡通：「不過如果阿女大個追星都是但佢，好過追男仔。」

另外吉吉是來支持自己兩個學生，一名學生是較為年長的家庭主婦，而另外一名是僅有五歲半的小女孩，吉吉指是首次親身到場支持自己的學生，但實在太想給他們一點支持和鼓勵。吉吉又言較年長的學生跟了自己學唱歌很久，唱歌功底不錯，非常推薦對方參加《中年好聲音3》。