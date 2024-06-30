袁偉豪想80歲都仲做緊嘢　姚子羚開心有新CP

藝人袁偉豪（Ben）與姚子羚今日（30日）現身無綫劇集《反黑英雄》在商場舉行的宣傳活動，Ben的太太張寶兒帶同BB「袁咕碌」捧場，認真有愛。提到太太與兒子到場，Ben表示因為今日是星期天家庭日，故把握時間聚天倫，又指現時絕大部分時間都宅在家陪家人，只能趁早餐時間或待BB晚上睡覺後才能跟朋友見面，講到早前BB病倒，他稱已無大礙：「當日我由內地返嚟，BB發高燒，燒到39度幾，我即時帶佢去睇醫生，見到佢個樣好呆，真係好肉赤。（照顧BB好攰？）都唔會，同寶兒互相調節時間同支持。」

講到網民指他在《反》劇中的樣子，相較在2017年在劇集《使徒行者》時成熟不少，並為他的身體狀況感憂心，他大方謂：「咁都好理所當然，拍《使徒行者》時我30出頭，依家唔會好似以前咁童顏，而且拍《反黑英雄》時啱啱BB出世，我又同時拍緊兩套劇，所以個樣係有啲攰，眼袋大咗啲，所以都唔可以怪人咁講，網友嘅意見都係一個提醒，我依家會做多啲Facial。至於身體真係冇以前咁好，自從拍完劇集《鐵探》，當時好激咁餓瘦自己，搞到依家個狀態都反覆，時好時唔好，我開工食好少嘢，但放假就會放鬆啲，又畀人話我似未坐完月咁，依家要出嚟宣傳劇，我都會Keep番好啲。」問到會否介意被指成熟？Ben豁達表示不介意，認為是人生必經階段：「我睇番以前童顏狀態嘅自己係One and only，大家都係睇住我成長，希望80歲都仲係做緊嘢。」身旁的子羚笑言若80歲仍是20歲的樣子反而很恐怖，問她會否介意被指老？她坦言：「依家最好唔好，畀少少時間我，希望大家接受我哋陪住大家優雅地老去。」

另外，子羚獲內地網民激讚劇中演技大爆發，推舉她為視后，子羚多謝大家喜歡及導演給予機會飾演一個亦正亦邪的角色，她笑言：「最開心係觀眾好鍾意我同張振朗嘅CP，原來除咗陳山聰之外，我都可以同細過自己嘅演員組CP，終於可以撇甩山聰，呢套劇入面我同山聰係冇見過面，山聰見到我問『你係邊位』。」提到子羚被指跟日本人氣舞蹈女團Avantgardey其中一位成員Nona撞様，子羚謂很喜歡該女團，有在社交網追蹤對方：「我覺得自己有少少似Nona，但佢對眼大啲，我都想戴個冬菇假髮同佢哋一齊跳舞。」