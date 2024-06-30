胡杏兒參加港姐被笑哨牙妹　分享箍牙經歷變靚

視后胡杏兒近年專注發展內地市場，事業發展順利，而她與老公李乘德（Philip）結婚8年以來亦十分恩愛，兩人育有三個寶貝仔，一家五口幸福美滿。杏兒如今事業家庭兩豐收，其實她在1999年參選港姐奪得季軍時，因Baby Fat加上有輕微哨牙，外貌並不算十分討好，她其後就透過箍牙變靚，早前她更拍片分享自己兩度箍牙的經歷！

杏兒當年以19歲之齡勇奪港姐季軍及活力風采獎，同屆冠軍及亞軍分別是郭羨妮及原子鏸。她坦言以前牙齒不整齊，有點齙牙，所以她花了不少時間去矯正牙齒，但因每年要拍三至四部劇集，未有空閒時間箍牙，直至後來在一個頒獎禮上獲得透明箍牙療程，她才展開箍牙之路，而胡杏兒在經歷3年的箍牙療程後，牙齒整齊了不少，但就因為偷懶前功盡棄：「其實你弄完你的牙齒，晚上還是需要戴一個retainer（保持器）把它固定住的，好多時間我可能就太累了，我就忘了，或者是我太忙了，我就沒戴，所以它慢慢又會移回去了。」

直至2014年胡杏兒第二次箍牙，今次就選擇用舌側矯正的方式，但她就直言過程痛苦：「因為很多東西你不能吃，很多時候也會刮到你的舌頭。」最後杏兒更分享心得，鼓勵大家選擇適合自己的箍牙方式：「我覺得這個還是挺值得大家去投資的一件事，這就是我這麼多年箍牙的經驗了，希望大家也可以跟我一樣笑容自信！」