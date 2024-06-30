鮮娛糧｜陳茵媺再被捕獲　囡囡狂避鏡頭有陰影？

陳茵媺近日與視帝老公現身內地，她帶同兩子一女北上陪陳豪工作，同時享受家庭樂。陳茵媺連日來都被網民捕獲，昨日（29日）再有網民於社交網上載與陳茵媺互動的影片，陳茵媺肩上披了絲巾、手上亦拿着名牌手袋，打扮十足貴婦。不過網民更關注她的7歲女兒Camilla面對鏡頭的反應，質疑她有陰影。

早前陳茵媺在內地陪老公陳豪工作，同行的還有子女，她拖着女兒現身上海某酒店，卻遇上狂迷多次要求合照，陳茵媺數度停下滿足對方要求，但仍被攔截，更疑險遭「胸襲」，最終要工作人員及陳豪上前幫忙解圍。當時陳茵媺與同行的女兒被指露出驚慌表情，網民都表示心痛。

陳茵媺昨日再被網民捕獲，她更友善跟對方交談，不過網民留意到她7歲的女兒Camilla在影片中見到被媽媽Fans的鏡頭拍攝，即時退到後方「隱身」於媽媽背後，疑似想避開鏡頭。而另一條影片可見陳豪與兩子亦在場，陳茵媺如常拖着女兒Camilla，但Camilla再次疑因看到鏡頭及陌生人靠近躲在媽媽及哥哥的身後，令鏡頭完全拍不到她。有網民指出，之前曾遇過陳豪夫婦與他們的子女，印象中Camilla並不是如此害羞，有時看到鏡頭，雖不會落力搶鏡，但亦不至於大動作避鏡頭，網民估計Camilla有機會是被日前那位媽媽的狂迷嚇怕而有些陰影。