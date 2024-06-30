整飯團冧粉絲！鄭恩地香港見面會跳《麻辣糖葫蘆》舞步

韓國女團Apink成員鄭恩地昨（29日）、今（30日）兩日在旺角麥花臣場館舉行粉絲見面會，今日的見面會在下午4點開始，她身穿格仔裙登場，隨即用廣東話跟大家打招呼：「大家好，我係鄭恩地！」

她指去年10月曾來港開騷，並問在場粉絲：「有人是第一次見鄭恩地嗎？」當見到有熟悉的粉絲舉手，她便學翻譯用廣東話說：「講大話！」場面爆笑。

她之後與粉絲一起回顧她在韓劇《請回答1997》及《酒鬼都市女人們》的經典場面，又分享她拍新劇《她的日與夜》的花絮，並指來港後才知道《她》劇登上香港收視排行榜的冠軍，令她感到十分驚喜。

作為隊中主音的她又回顧過往演出的片段，談到她去年來港時唱過台灣愛情片《月老》的主題曲《如果可以》，她便即席清唱一小段，她之後在遊戲環節跳了多首Apink人氣歌曲的舞蹈，除了大跳最近熱爆韓國網絡的歌曲《麻辣糖葫蘆》的舞步之外，她又變身廚師，為幸運粉絲炮製飯團。

她坦言疫情期間因為沒有很多演出的機會，很多歌手都感到心情低落，慶幸自己可以透過主持的電台節目跟粉絲互動，並指有不少海外粉絲用韓文發訊息到電台，令她十分感動，又對現在能跟粉絲見面感高興，有粉絲在台下叫她要多來港，她便說：「下次我來，大家都記得要來！」她表示希望Apink能快點來港開騷：「到時大家可以看到跳舞的鄭恩地。」