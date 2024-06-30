鄭俊弘未受家事影響情緒　自認好耐性趁機向太太表白

歌手鄭俊弘（Fred）和太太何雁詩早前公開現年2歲的愛兒Asher患罕見遺傳病「天使綜合症」後，外界戥小朋友心痛外，亦擔心兩夫婦未來照顧病童的路難行，又要籌備7月7日的慈善騷，可謂身心俱疲。不過Fred卻表現得相當正向，日前偕《中年好聲音2》學員黃劍文（Kimman）及歌手葉巧琳（Mischa）為8月中假西九公演的音樂劇作宣傳。

Fred未受家事影響情緒，三人言談甚歡，又彈電子琴玩夾Band。劇中Kimman和Mischa大搞曖昧，Mischa劇透謂：「因為同佢好多嘢發生，最終都係冇一齊，但我哋個相識就係喺劇嘅MV《盡頭重遇你》咁，佢喺Cafe度見到我攞住Leslie啲碟嚟聽，之後本來約咗一齊慶祝我生日，點知我遲到，但佢就走咗，我覺得佢應該等我耐啲囉。」Kimman就笑謂：「都等咗首歌咁耐。」而已婚的Fred自認好耐性，更趁機放閃謂：「等咗一世先等到我老婆。」

問到Kimman和Mischa在劇中可有親熱場口？Fred即表示自己有提議過，但Mischa表現有點抗拒，頻說：「劇情冇需要呀，我同佢曖昧，我都冇接受。」Kimman就認同Mischa說法，踢爆跟Mischa男友呷醋有關：「佢應承咗人唔可以畀人錫架。」Mischa則為男友平反，指只要劇情需要，男友不會干預，還誇口說：「如果有得加場，我哋諗諗佢。」還自揭瘀事，指在MV中也照拍被摸胸的鏡頭，而男友沒有「詐型」：「佢阿爸仲喺全家人面前播，大家一齊睇呢個MV。」