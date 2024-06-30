麥玲玲「指控」農夫是騙徒　經常有意無意要求轉錢

堪輿學家麥玲玲主持的無綫清談節目《玲玲友情報》，最新一集邀來好友組合農夫擔任嘉賓。麥玲玲「指控」農夫是騙徒，皆因二人經常有意無意要求她轉錢，雖然事後全數歸還，但她則投訴農夫沒有支付利息。麥玲玲又指C君當年任職J2台創意總監時經常玩失蹤，未有找自己主持風水節目，然C君則強調麥玲玲是才真正派檸檬者﹕「打俾妳話有愛情節目等妳埋位，妳又話未返到香港，所以先冇成事啫。」

另外談到「拜年趣事」， 原來有年C君主動提議到麥玲玲家中拜年，卻令麥玲玲「疑神疑鬼」﹗三人憶起當時情景依然笑過不停，麥玲玲表示：「C君係都話要嚟我屋企食飯，我以為佢整蠱我，我覺得你係唔會無端端話要拜年嘅。」C君回道：「從此咪冇再拜過囉，拜一次年就講一世。我去拜吓年啫，佢就諗住我哋梗係嚟拍嘢喇。」陸永再加一腳：「佢（麥玲玲）開門見到我哋冇cam man 冇剩，失望到呢。」

對於當年有傳聞指C君結婚時，獲麥玲玲送上價值等同「首期」的人情，C君回應：「我唔知佢喺邊度買樓啦，但佢畀我嗰個人情真係做到首期嘅，如果喺明朝。」令人忍俊不禁。