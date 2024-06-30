《愛.回家》「賈名媛」邱芷微獲男友求婚成功　感動哽咽：我願意

藝人邱芷微（Chelffy）與男友陳志忠（Wilson）拍拖多年，攜手走過人生高山低谷，年前二人分別患病，依然選擇不離不棄，教人感動。近日二人的愛情故事終於修成正果，陳志忠趁經營的演藝學院五周年慶典上，在一眾學員及雙方家長見證下，向女友求婚，多番哽咽吐真情，又大唱情歌，氹得邱芷微首肯答允。

求婚過程中，先由親友逐一向邱芷微送上玫瑰，陳志忠再向女友獻上大束鮮紅玫瑰，手持戒指跪下，換來滿臉淚水的邱芷微哽咽說「我願意」，全場掌聲立時雷動，所有在場見証者紛紛送上祝福，不少人都喜極而泣，場面溫馨。

邱芷微接受東網訪問，表示：「謝謝祝福，其實都幾驚喜，因為一直在忙於籌備今日學院五周年嘅活動，估唔到能夠在各位嘉賓，學生及家長面前見證住這個人生喜悅。婚期預計明年年頭左右，不過都要與家人們商量細節。」對於男友求婚，她讚口不絕：「平時做活動我一定會好忙執頭執尾，但佢由日前以開始叫我今日在活動上乜都唔使處理，坐低專心睇show， 招呼嘉賓就可以，但其實就係費事阻住佢同其他人夾咗嘅秘密行動。」

邱芷微與武打演員男友陳志忠拍拖多年，多年前邱芷微患上類風濕關節，Wilson則患上胃癌，需要接受化療及做大手術，切除8分之7大半個胃。而邱芷微一直陪伴男友抗癌，不離不棄，患難見真情。