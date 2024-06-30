寶刀出鞘 床戰有斬獲

斯文人好少會舞刀弄劍，但喺床上殺得性起，真男人無可能唔拔出胯下「寶刀」，大展雄風吧！原來喺情色世界中，有唔少同「刀（Blade）」有關嘅話題，今日就同大家分享一下。

Blade 神兵外號

男士嘅兵器有好多唔同稱呼，好似劍、槍、炮、蕉、細佬、肉腸、雪茄等等，若然要用英文表達，可以用「Sword」，亦可以稱為「Blade」。

講起男士嘅兵器，點都要講吓精華素，相傳好有營養，真相又係咪咁呢？查實精華素主要成分係水，雖然當中都有啲蛋白質、鋅、鉀、鈣、維他命C等，但佔比唔多，加上男士每次發射嘅精華素只有2cc至6cc，所以營養價值唔高。

床戰花招 口愛鉸剪腳

格鬥技「奪命鉸剪腳」用嚟對付擂台勁敵，聽講話係冇得輸，原來床上交鋒都有類似招式，就係被戲稱為口愛鉸剪腳嘅「Blade」。首先男方側臥喺床上，以交叉腿輕力夾住女伴條頸，令對方把口盡量靠近自己嘅胯下，方便施展口術。性學家話呢一招玩法新奇，加上女士嘅頭部可枕住男伴嘅大腿，進行口愛時慳水慳力，雙手仲可以愛撫對方臀部等敏感帶，令快感得到提升。

《XXXena The Porn Princess》四級動作片

性急男主角拔出兵器教訓發姣女主角，可以話係四仔嘅例牌場面，而呢套由Real Productions喺2013年推出嘅《XXXena The Porn Princess》就比較特別，事關主角會喺片中舞刀弄劍。故事講述鑄劍大師Jessica Steele為鹹濕公主打造利刃神兵，但意外捲入權力鬥爭，並展開連場情慾戰鬥。據當年片廠為咗拍出史詩級嘅效果，搞到製作成本嚴重超支，最後只能搵嚟Tina Colad、Brittany Kennedy等素人脫星參演，幸好呢班素人唔止身材掂，而且無論應付打戲定床戲都交足功課，因而連續4星期打入銷量榜三甲之列！

同場加映：AV版《鬼滅之刃》

日本人氣動漫《鬼滅之刃》有唔少人都睇過，咁受歡迎，有AV廠推出惡搞作一啲都唔出奇，但勢估唔到由COSCRAFT喺2020年推出嘅《鬼詰のオメコ 無限發射編》，惡搞得嚟又誠意十足，唔止將「オメコ」（Pussy）砌到成個「刃」字咁款，而有份參演嘅女優田中寧寧、紺野光、渚光希同阿部乃美久，全部造型都跟足原作，仲加送由AV男優芦田賢彌飾演嘅豬頭面具人「豚治郎」作為彩蛋位添，難怪被FANZA、Asahi藝能等媒體評為AV史上模倣度最佳嘅AV作品。