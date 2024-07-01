【是日通勝】

農曆五月廿六

甲辰年 庚午月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、出行、動土

忌：祭祀、作灶、取魚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：35、04、42

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：對伴侶要求別太苛刻，應多點體諒和包容。

金牛座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

雙子座：謀事遇上阻力，一發現問題必須問個明白。

巨蟹座：身心狀態不錯，趁放假做點運動不會蝕底。

獅子座：事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。

處女座：心情差，不想跟人互動，只想一個人靜靜。

天秤座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

天蠍座：談吐得體獲異性青睞，有助打破感情悶局。

人馬座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

山羊座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

水瓶座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

雙魚座：相約另一半共度假期，內心會有種幸福感。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）猴 桃花弱

鼠：自信心強，工作順利，沒有甚麼阻滯。

牛：做事只要夠專注，不難獲得美滿結果。

虎：人緣運不錯，出席社交場合會有得着。

兔：得到貴人的支持，生活壓力得到緩解。

龍：好好充實自己，可在事業上取得進步。

蛇：事業運有點差，處理文書要加倍留神。

馬：財運不穩，處理大額投資不可以輕率。

羊：易產生悲觀情緒，要相信自己的能力。

猴：是日沖煞，容易對感情關係產生質疑。

雞：整體運還可以，謹記小心駛得萬年船。

狗：事業發展多波折，要保持冷靜莫氣餒。

豬：運勢極好，生活愜意，還會遇上貴人。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

福人居福地 福地出貴人

一段時間沒有和大家分享「風水」，從字面看已得知其玄機，需要將「風」和「水」分開來講。

風，在中醫學為百毒之長，即很多人因不適當被風侵襲，受到風寒而生病感冒。另一方面，當風和日麗時，給人的感覺也是最舒服的。同樣道理，做生意碰上一些風高浪急的事故，往往有所損失，所以在選擇一些房屋時，忌風口不當，以免招風惹禍，亦最怕死氣（不動）、煞氣、散氣、泄氣，中國古代風水學認為「氣乘風則散」，因此要求藏風聚氣，一旦無風則會造成死氣和煞氣。由於風太大或無風都會對人造成損害，最理想的住宅環境是有柔和的風輕輕吹來，讓人有清風送爽的感覺。

水，亦可應財通，所謂路通財通，中國基建往往先把道路打通，看看這幾年，在深山的物產都能透過道路開通後製造商機。選房屋最不理想的情況是路不通的盡頭，往往逃生無路，身體精神上也會受到影響，除非在建築上留有小路，不會變成死巷道。

坊間風水學門派有好多，最重要是做到宅命相配。不是某大師評為風水寶地，搬進後就會大發特發的！要是這樣的話，我借錢都去買，因為一定會發到有錢還。

一命二運三風水，永遠追求大道至簡，這個人就會得道。