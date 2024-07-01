謝霆鋒戲內例牌淒涼　身不由己焗做天煞孤星

藝人謝霆鋒與女友王菲感情穩定，不過原來大銀幕上的他卻當了多年「天煞孤星」，電影內差不多每位女主角都「不得善終」。問到日後可會要求「改寫結局」，霆鋒無奈表示由不得自己，全操縱在他人手中！

與王菲復合多年的霆鋒，貫徹始終不想高調談及女友，然而每當二人合體現身公開場合時，一舉一動顯得相當合拍，尤其王菲愈來愈小鳥依人，月前於機場更罕現嬌態，輕拍霆鋒深情對望講悄悄話，甜蜜滿瀉。日前霆鋒出席電影《海關戰線》首映時，被問到女友打扮愈來愈有他的影子時，他簡單回應：「未有留意，所以唔知道！」連拍檔張學友亦不禁「八卦」笑說：「咁大膽㗎你？」令滿堂忍俊不禁。

現實生活中幸福美滿的霆鋒，卻被《海》片內扮演其女友的衛詩雅直指為「大銀幕上的天煞孤星」！原來從影多年的霆鋒，幾乎從未試過於電影內收穫美滿愛情結局，今次衛詩雅更於開場不久便被射殺送命，角色愛將感覺埋在心裏的霆鋒，目擊一刻亦忍不住情緒崩潰，演技大爆發。日前接受專訪時談到這場戲，霆鋒苦笑道：「諗番轉頭，同我拍戲嘅異性又真係『走得好快』，個個都有啲問題甚至死得好慘，但呢啲都唔係我可以控制嘅，係編劇同導演嘅安排。」

談到《海》片於暑假首檔上映，霆鋒承認對票房有壓力：「係有嘅，尤其依家電影唔係咁易做，但票房額外諗啦，我比較想年輕人睇完後覺得香港動作電影有希望，多啲人肯入行接棒。」原來令他最心痛的是港產動作片近年停滯不前：「我哋行遍全世界，大家都喺度模仿，Tony Jaa話佢睇咗港產動作片，先會變成Tony Jaa，但我哋竟然放棄自己最勁嗰樣嘢，係咪好可惜呢？失去唯一真正港產片嘅利器（真人動作）呀！」

操肌見暈 糖漿救命

而有份參演《海》片的關智斌，談到霆鋒時忍不住說：「喺片場冇見過佢食飯，佢舉啞鈴多啲，真係好有拚勁。（叫佢再訓練吓你啲動作戲？）唔使喇，今次對我嚟講已算極限！」而日前電影公司發放霆鋒多張「胸猛照」，頓時成為熱話，霆鋒笑說：「盡力而為啫！依家走咗樣（胸肌）喇！（操得好辛苦？）拍《怒火漫延》嗰時仲離譜啲，連續兩星期飲食嚴格執行，試過血糖太低見暈，教練喺隔籬將西多士嘅糖漿成樽咁倒落我個口『救命』，因為人體吸收糖分最快，最容易回復體力。（當時有乜感覺？）甜到漏囉！（完全唔飲得水？）可以濕口，但最好吐番出嚟，因為飲水就會水腫，唔見晒啲線條！」

此外，霆鋒日前現身《海》片的北京首映，吸引大批影迷入場，期間有影迷要求他合照時「派心」，卻被請食檸檬，霆鋒說：「不好意思，一輩子沒比過心。」他打圓場笑指身為搖滾歌手，沒理由做出派心動作，故即席做搖滾手勢回應。

謝霆鋒

髮型：Ricky Kwok

服裝：RRL by Ralph Lauren

衛詩雅

髮型：SingTam@ArtifyLab

服裝：MAX&Co.

關智斌

髮型：SingTam@ArtifyLab

服裝：Ferragamo