星玄｜姜濤四眼宅男造型登場超驚喜　孖Jer合唱炸爆舞台

肖兔嘅朋友得到貴人的支持，生活壓力得到緩解。肖兔嘅人氣王姜濤，早前就孖隊友Anson Lo，齊齊飛到法國出席品牌時裝騷，返港後又隨即現身快餐店品牌活動，幾乎零休息做到冇停手，日前仲喺社交網上宣布已完成第十六胎，心情緊張，其實姜濤唔使咁擔心，成班姜糖，正正係你嘅貴人啦！

昨日（30日）姜濤聯同MIRROR隊友柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）一齊出席音樂節，不但有個人表演，4位成員更來個不一樣的Crossover。姜濤率先以四眼宅男加書包登場，大唱周杰倫歌曲《陽光宅男》，當歌曲唱到一半時，姜濤喺舞台上即場換衫，由陽光宅男頃刻變成超級型男，引得一眾姜糖不斷尖叫。

之後佢又同Jer合唱歌曲《Dummy》，二人跳足全場炸爆舞台，其中姜濤唱到「萬人靈犀一指」嗰陣，突然哄前，再次令台下歌迷不斷尖叫，掀起全晚高潮，唔少人睇完片段後都大讚：「感覺勁新鮮！」、「超喜歡哩個crossove」，仲有人問：「係咪爭啲錫到？」

今日係7月1日農曆五月廿六，今日幸運星係獅子座，事業與財運皆上升，從工作中獲得滿足感。獅子座嘅無綫小花劉穎鏇（Tiffany），近年備受力捧，今年初喺《萬千星輝頒獎典禮》勇奪「飛躍進步女藝員」，為演藝事業打下強心針，亦吸納唔少粉絲，早前更被點名擔任「奧運之星」，嚟緊工作長做長有，財運又點會差。