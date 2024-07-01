Twins內地巡唱　鐵粉入場「還債」

女子組合Twins前晚在杭州開騷，坐滿逾萬人場館，蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）使盡渾身解數又唱又跳，並剖白出道23年來的內心世界，有網民揶揄阿Sa破音，大批鐵粉即開腔為她護航！

今年1月舉行多場演唱會的Twins，近日再下一城，在內地展開《Twins Spirit 22巡迴演唱會》，將於重慶、上海、深圳、武漢、廣州、南京等地開騷，前晚以杭州站揭開序幕，吸引逾萬觀眾入場。

兩人甫開場即以連串經典歌炒熱氣氛，又與歌迷大合唱兼互動，然後以一身粉藍色造型剖白內心世界，阿Sa直言非常感動，因一路走來很不容易，幸沿途有大家陪伴：「其實我們普通話歌曲沒有很多，但每次來到內地都感受到很多朋友喜愛，其實真的奇怪，沒想過他們喜歡我們的歌，其實到底喜歡我們甚麼呢？」

阿嬌笑Fans膚淺

阿嬌笑問是否全因她們漂亮，引來全場歡呼聲，她們即笑說：「你們很膚淺，如果我們老了怎麼辦？那我們一起變老，反正這23年，真的要謝謝所有愛我們的朋友，希望之後的5年、10年、20年都有你們陪伴。」

不過阿Sa當晚狀態麻麻，有網民指她唱至高音位有破音情況，反而阿嬌表現不俗，粉絲群起護航，指阿Sa聲帶受傷幾年，雖然試過多種方法醫治，現時只能豁出去；但也有鐵粉表示看Twins演唱會的前提是要接受她們的表現：「路人粉去之前一定要做好心理準備……骨灰粉也承認，我還童年債，只要站舞台上一天我都支持。」