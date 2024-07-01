lan被監製讚有諗頭　姚焯菲勝在一點就明

跟MIRROR成員lan（陳卓賢）、姚焯菲（Chantel）、許廷鏗（Alfred ）、陳凱詠（ Jace）合作無間的音樂人JNYBeatz（JNY）與床哥@JFFT推出新歌《毒男爸爸》新歌。日前接受專訪時，談及他的音樂夥伴，其中為lan的《抱抱無尾熊》、《Distance》及《夜視鏡》合監或合編歌曲的他說：「佢好忙，但又係好勤力嘅創作歌手，好肯花好多時間去創作，自己好有Idea，成日諗啲歌有咩題材可以做，（會唔會再有合作機會？）將來都會有嘅，好似佢嗰首《Distance》咁，都係突而其來嘅合作。」

至於為Chantel編曲及監製轉型之作《這個姿態》，JNY大讚歌詞好正：「當時大家傾嘅時間都係想幫佢轉型，由乖乖女變做型格一面，原來佢都有風格嘅，佢完全符合我嘅要求，同埋佢係好虛心學習嘅小妹妹，同佢講完立即明白，係好努力去唱同做好件事。」令JNY覺得印象深的作品還有許廷鏗 （Alfred ）的《假面具》，他說：「我幾喜歡呢首歌，因為香港少有，Alfred 亦未有過，佢係好願意接受挑戰。」

JNY曾為樂隊Dusty Bottle的創辦人和鍵琴手，樂隊解散後再獨立發展，雖然年僅31歲，但已是一仔一女的爸爸，對於當父親這個角色，他說仔女身上體會到童真：「佢哋會為好少事而開心，同埋好易相信，可能同佢哋冇手機，所以就活得自在。」不過要負起養家重任，他就話：「要努力搵錢，因為開支大，香港乜都貴，唔會話要搵幾多錢，因為係無底深潭，一諗就好唔開心。（可接受仔女入行？）仔就冇所謂，如果佢有潛質畀佢試，但個女就唔好，因為係自己個女，怕畀人呃，做爸爸會好驚架。」對於自己的音樂路，他沒有期望做到天王級，只求做好音樂及嘗試多元化發展，不想香港樂壇永遠獨沽一味，如果有獎都會開心：「因為係一個認同。」