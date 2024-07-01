炎明熹唔現身生日P　蔡思貝恨有內地job順便學演技

無綫高層樂易玲今日（1日）65歲生日，昨晚（30日）假灣仔舉行生日派對，獲一班小生花旦等到賀，包括佘詩曼、林峯、吳卓羲、胡定欣、袁偉豪夫婦、羅子溢、蔡思貝、張曦雯、譚俊彥等以及昨日生日的林夏薇，還有一眾聲夢歌手以及中年好聲音第一、二季的歌手，合共逾百名賓客，氣氛熱鬧。然而，近期盛傳因續約問題而被雪藏的炎明熹（Gigi）卻未有到場。

主人家樂易玲與兩名兒子約晚上七時半到達，她稱生日願望是身體健康，提到鍾柔美及詹天文等聲夢歌手也有出席，問她有否邀請Gigi時？她表示：「唔係我負責叫，我同同事講，邊個得閒就邊個嚟。（你之前話做人唔好忘本，令人聯想到傳唔續約嘅Gigi？）我成日都咁講，唔怕畀人誤會，我哋訓練班上堂必教點做一個有品德嘅演員，我哋TVB嘅藝人去到邊都畀人讚又乖又勤力演技又好。（續約方面有咩問題？）仲有排慢慢傾。（佢嘅意向係點？）你哋咪問咗佢。（佢係咪畀公司雪？）如果係都唔會幫佢接嘢做同幫佢宣傳歌，呢啲流言成日都傳㗎啦！」當再追問Gigi被指飛出馬場騷？她稱生日不談工作，之後便匆匆入場。

鍾柔美（Yumi）稱準備了蛋糕作禮物，又指剛剛去了打卡粉絲為其新歌所做的應援燈箱。Yumi表示正為將舉行的聲夢三小花演唱會作準備，問到會否想Gigi捧場？她說：「見到佢會好開心，之前佢喺馬鞍山有活動，距離我屋企好近，我感覺到佢喺我附近，大家個心係連埋一齊。（會唔會送門票畀佢？）睇吓佢有冇時間，佢都忙，唔想阻住佢，順其自然。」

朱千雪誕下兒子後首度見人，但明顯未修身，她解釋：「我坐完月一星期咋！我係順產，身體狀態OK，因為家人、先生同陪月好好，所以康復得比我想像中快，生完小朋友第二、三個星期已經覺得同平時冇分別，我坐完月第一日已經出街。」她透露9月正式復工拍攝廣告。問到餵哺母乳問題，她稱奶水足夠，而且不算太辛苦：「只係初時BB喊，我唔知佢發生咩事。我係新手媽咪，多得陪月、媽咪同奶奶睇住，所以冇咁大壓力，我算係可以處理到。依家BB出世個半月，重10磅左右，個個都話BB個樣似爸爸，但我冇所謂金小朋友個樣將來會變。（改咗名未？）改名交畀家人決定。（有冇暱稱？）冇，我冇呢啲情趣，亦冇咁有創意，都係叫佢做阿仔，或者交畀網民幫我改。」另外，上月28日是朱千雪的生日，她謂今年是第一年有囝囝陪過生日，還有加拿大返港的父母，難得齊人為她慶生。

張曦雯帶同蛋糕到賀，她稱前一天劇集終於殺青，可以好好休息一個月，之後就要開拍新劇：「係一套喜劇，仲會有少少動作，所以我都要操吓。」她計劃休息期間跟女性朋友到泰國旅行放鬆：「我因為開工瘦咗好多，去到旅行要放肆咁食，養番肥自己。（會唔會晒水着？）可以睇吓心情啦，都可能睇心情啦，都可能會嘅。」

蔡思貝稱最近以拍廣告及出席活動為主：「今次拍廣告一舉幾得，因為我係美容院代言人，可以變靚啲，嚟緊又會為廣告去馬來西亞同新加坡工作，到時可以見到當地嘅粉絲，好開心。」提到久未有劇集工作，問她會否趁空檔去外遊？她直言未有打算，並自認是工作狂：「如果純去旅行會內疚，我想一邊工作一邊旅行，寓工作於娛樂。（又拍旅遊節目？）唔一定係。我反而想去內地，例如北京，我入行時本來想讀演藝，依家好想去內地讀一啲短期嘅演藝課程同學國語，最好有內地工作搵我做，我順便讀書。」又指內地網民對她的評價已變得正面不少，令她大感開心。

譚俊彥帶備美酒到賀，他笑言：「我每年傳統都係送酒，密謀到新年嘅時候開番嚟飲，哈哈！」他表示暫時未需要開工，趁機享受親子時間：「放多一個星期假就開工，會去馬來西亞同澳門做嘢，到時會帶埋小朋友。」他指小朋友正在放暑假，並稱讚他們今年的考試成績不俗：「好滿意，普通話、中文同英文嘅表現都唔錯，最重要係媽媽開心。（你係咪怪獸家長？）某程度上希望佢哋讀書上心，不過佢哋都好乖好自律。」

中年好聲音歌手周吉佩（吉吉）與顏志恒結伴到場，見吉吉兩手空空，他笑言：「樂小姐吩咐咗唔好帶任何禮物，所以我哋帶咗個心嚟。（會唔會唱歌？）應該大把人爭住唱。」他透露希望將之前在港舉行的中年好聲音演唱會帶到內地及澳門等地：「嚟緊要跟公司去馬來西亞宣傳中年好聲音第三季，到時順便去嗰邊探路。」

何雁詩透露「天使綜合症」籌款演唱會已籌備得如火如荼，並不是有新構思出現，問到現時所籌得的金額？她坦言：「未更新，我知道啲飛賣晒，只係賣淨一個位，好多謝大家嘅支持，今次籌款目標定咗100萬，其實只係隨機咁定，想畀個目標。」她指跟仔仔拍攝了相關的訪問片，但屆時仔仔不會上台演出：「我想帶佢去綵排畀佢感受吓，希望畀佢同我嘅朋友見面，好多朋友都未見過佢。」