日本達人教你煮出好吃白飯

米飯作為我們的主食，可以説是每天都離不開，太過軟會欠缺口感，太過硬咬起來有很累，究竟要怎樣才能煮出軟硬適中、好吃的米飯呢？原來洗米過程也十分講究，日本有五星級米師資格，且研究原創混合米的「米達人」伊藤北國就教路，只需改變洗米的方式就可以讓普通白米的味道產生驚人的變化。

1.洗米

第一步，先快速過水一遍，以大量水快速沖洗米，並立刻倒掉水，防止米吸收不必要的雜質。第二步，再加入新的水分，並用手指輕輕攪拌約10次後換水，以上動作重複4次。由於碾米技術的提升，因此洗米時只需要將米表面殘留的米糠洗掉即可；如果洗米時用力過大，很容易會使米破裂，失去米的甜味和風味，導致口感變差；因此，洗米只需要讓水變得稍微渾濁即可，若是洗到水完全清澈，米的香味也會被洗掉。

2.洗好米後浸泡

洗完米之後還為未能馬上煮飯，需要再多做一步。先將米浸泡在水中，然後放入雪櫃冷藏120分鐘，當米在冷水慢慢浸泡，水就能擴散至米的組織的每個角落，這樣會讓米變得黏稠不堅硬。不過，米在水中浸泡的時間會因水溫的不同而異，所以溫度較高的雪櫃，需要浸泡2小時。另外，煮飯建議選用冷的軟水，因為在炊煮過程中，溫度變化越大會讓米飯的口感變得越好。

3.將米鬆開

米飯煮好後，比起直接盛飯，建議以畫十字方式用飯勺分切米飯，再輕輕由底向上翻動、攪鬆白飯，這樣吃到的米飯就不會結塊。如果過度攪拌就會讓飯會變得黏稠，所以稍微攪拌鬆散即可。

如果按照上述的步驟煮過一次後，想要更清爽一點或口感更好一點，那麼可以在下次煮飯時嘗試減少水量或縮短浸泡時間。另一方面，如果想要軟一點，可以延長浸泡時間，或是在煮飯時加多一點的水。