aespa首爾開騷唱功獲讚　師姐泰妍Irene現身打氣

出道3年半的韓國女團aespa人氣火熱，前（29日）、昨日（30日）在首爾松坡區蠶室室內體育館舉行《2024 aespa Live Tour-SYNK : PARALLEL LINE》，為第2次世界巡迴演唱會揭開序幕，並將於下月唱到香港。

4女在160分鐘的演出中合共獻唱了26曲，Karina甫開場便高呼：「跟我們度過美好的時光吧！」Giselle則謂：「天氣那麼熱，讓我們玩得更熾熱更盡興吧！」她們先後演繹了《Next Level》、《Supernova》、《Mine》及《Spicy》等Hit歌，4女又輪流作solo舞台演出。Giselle首次披露親自作曲填詞的新歌《Dopamine》；Karina則表演了她參與填詞的Hip Hop新曲《Up》。至於內地成員Ningning亦演繹了自己有份填詞的《Bored》；Winter表演的《Spark》一曲亦是由她親自作曲及填詞。4女的唱功更獲樂迷激讚是4代女團中的數一數二！

兩場演出吸引不少SM事務所同門藝人及歌手熱捧，包括Red Velvet成員Irene、EXO隊長Suho與燦烈、少女時代隊長泰妍、惠利與金請夏等。