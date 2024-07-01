幻彩光影玻璃屋　閃耀無垠沙海

「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」的設計靈感來自現代建築大師密斯‧凡德羅，展現出「Less is more」的美感。（互聯網）

同是度假別墅，在一般情況下，地理位置愈優越，叫價就愈高，但有時也不能一概而論，若建築物本身散發出非凡魅力，即使位處荒蕪沙漠，亦能教人趨之若鶩。像今次介紹的概念建築「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」，綻放着幻彩光影，猶如無垠沙海中的一顆迷人紅鑽！

受現代大師啟發

人迹罕至的沙漠，跟我們身處的城市有着天淵之別，如此隔世、荒涼的不毛之地，除了適合作為科幻電影的取景地點，相信沒有多少人願意定居。不過，人類的創意往往能化腐朽為神奇，出自設計師Nada Safran的傑作「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」，就嘗試令沙漠變成宜居樂土。

首先，這幢別墅的設計風格受現代建築大師密斯‧凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）啟發，其盒形結構由鋼製骨架與玻璃帷幕組合而成，屬典型「皮包骨」建築，完美示範何謂Less is more。從預想圖所見，「Desert Residence, Oasis of Modernity（AI）」貌似水晶盒子，全屋被通透的落地玻璃包圍，令室內外的界線不再明顯，加上樓底高，成功抹去盒型建築的封閉感，亦為屋主帶來極其開揚的生活空間，而且不論身處客廳、睡房，均能將日出日落的金色沙海和入夜後的漫天繁星盡收眼底。

除此之外，設計師利用橙色與粉色的霓虹燈飾作點綴，配合一面粉紫色玻璃帷牆，令整幢別墅散發出幻彩光影，亦為屋內人送上不一樣的觀景體驗。