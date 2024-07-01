章若楠轉愛白敬亭　香港拍拖幾日被粉絲圍

內地小花章若楠去年與陳偉霆拍劇被指假戲真做，緋聞炒得熱哄哄，不過隨住劇集告終，傳聞便不了了之。近日章若楠夥拍小生白敬亭拍攝劇集《難哄》，該劇被別為去年由「甜寵女神」趙露思孭飛的《偷偷藏不住》姊妹作，令一眾劇迷更是期待。而該劇經過4個月拍攝後，日前終宣布煞科，劇組更釋出長達75秒的片花，好讓一眾劇迷搶先看部份精采片段，章若楠亦於社交網發文:「謝謝劇組大家庭上下所有人努力，無微不至的照顧，日日夜夜的陪伴，這4個月的時間你們辛苦啦!」白敬亭亦有上載花絮照，並寫道:「殺青快樂，下次再見。」顯然劇組上下非常融洽。

至於該劇於本月中亦有拉大隊來港取景，拍攝章若楠及白敬亭的拍拖場口，雖然短短數天，但已走勻尖沙咀、中環、上環等地方，不少網民更野生捕獲二人開工，有粉絲更成功越過工作人員，與章若楠近距離閒聊，當中有粉絲大讚她很美麗，章若楠聞言照單全收，其頻說謝謝，不過粉絲仍不罷休，繼續向伊人發功，指章若楠身上散發香味，但其實當時天氣酷熱，章若楠已熱到香汗淋漓，故即反問粉絲：「真的嗎？」之後露出一個疑惑表情，之後露出尷尬笑容，接住急急腳離場。