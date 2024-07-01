簡便餐點飲料平靚正　醫肚又解暑

繁忙的港人，在早餐或放飯時間大多要吃個「快飯」，偶然才有空閒慢慢歎，想在有限時間內歎上美食就要識得揀，坊間小店偶然也推出不同的餐單，為大家提供美食小確幸，讓大家在忙碌之中，也吃平靚正地快速醫肚。

爆Seed拌麵

來到夏天，又是考試季節，再加7月放榜，莘莘學子更緊張。主打上海生煎的時尚中式輕食餐飲店，特別於即日至7月中為考生推出文昌帝君庇佑套餐，內裏包括爆Seed麻辣肺片拌麵配熱茉香綠茶，拌麵配上勁多芫荽、唐芹和葱花，寓意勤力又聰明，套餐更送上刻上一口爆Seed金榜題名的中楷毛筆限量版，數量有限，送完即止。另外，餐廳推出Chill爽夏日涼拌系列，包括Chop Chop薯仔絲、胡麻Bling冰菜、椒麻雲耳腐皮和鮮爽淮山片，同步更有Chill爽魷魚圈蒟蒻麵，為客人帶來清涼感覺。

健康兩餸飯

經濟低迷，每次經過兩餸飯店舖都看到大排長龍。健身品牌旗下的中環及灣仔健康食品店近日推出健康版的兩餸飯菜單，為大家提供中式蒜香秋葵炒玉米筍、欖菜四季豆炒雞肉絲、蒜香清蒸雞胸肉、雞胸肉豆腐蒸蛋和蒜香或麻辣蒸魚等選擇，豐富的蔬菜和蛋白質配糙米飯享用，低脂又飽肚。同時間，小店提供限定的甘草檸檬茶特飲和Lemon Splash特飲，開胃又低卡。

龍躉炸魚薯條

香口的Fish and Chips是地道的西式美食，魚類選擇亦各有不同。有3間分店的炸魚薯條店近日引入本地養殖的花尾大龍躉，用來炮製深海大龍躉魚柳包和傳統的炸魚薯條，經脆炸的龍躉魚肉，外脆內嫩又鮮香，配醬汁、薯條或沙律都咁好食，另外還有新出的自家製炸鹹鱈魚蓉配沙律，同樣香口。

辛香肉食

喜愛肉食的你，每餐最愛啖啖肉。日式鐵板連鎖餐廳近日推出山葵珍寶黑椒牛肉拼雞肉飯，兩款肉類配山葵調味醬和山葵風味配料，肉味香又有嗆辣的風味。因應新菜式，餐廳推出手機點餐限定活動，在8間指定分店透過手機點餐選購山葵珍寶黑椒牛肉拼雞肉飯，可免費獲贈支裝青芥辣，送完即止。

豐富早餐

早餐是一日力量之始，吃得豐富才是王道。連鎖炸雞店推出早餐系列及抵DEAL早餐，包括有芝士火腿脆卷、芝士火腿蛋包、醬燒雞扒包和家鄉雞扒蛋包，星期一至五特別推出各式抵食早餐套餐，幫大家慳荷包。此外，品牌近日推出期間限定的抵DEAL驚喜優惠，包括有食餐買一送一、抵食價12件巴辣香雞翼和超值三人餐等，7月4日至10日因應國際炸雞日，有限時HK$50六件雞優惠，配菜可選優惠價的粗薯條配卡真FING辣粉，更加完美。

台灣古早味

品嘗輕食的同時，又怎少得飲料呢？台灣過江龍手搖茶飲店早前於葵芳開設海外首家分店，帶來新鮮、健康及天然的寶島古早味。茶飲店的原材料均由台灣當地的農民用心栽種，幾經鑽研，帶來一杯杯古早又創意十足的飲品，好似在當地月銷100萬杯的經典作「紅柚翡翠」，以輕盈爽口的綠茶為基底，加入每日手挖超限量的新鮮紅柚汁及果肉，清香酸甜，夏日品嘗相當解渴。必試的還有「茶王奶茶」，用上招牌十三茶王為基底，經3天3夜反覆焙火及回火後，再靜置30天熟成，工序多，味道渾厚回甘，絲滑溫順！其他還有蘋果紅萱、阿源楊桃红茶、蕾夢蘆薈蜜等。為慶祝新店開業，於即日至7月1日期間選購紅柚翡翠可享第2杯任何飲品半價的優惠。