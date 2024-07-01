陳曉東老婆又炫富　即場玩「開包」狂晒貴婦化妝品

歌手陳曉東與年輕14歲的台灣嫩妻王妤嫻結婚10年，婚後育有兩名女兒，一家四口定居北京。王妤嫻因為經常晒名牌，不時被網民嘲諷炫富和品味差。昨日（30日）王妤嫻又在社交網晒名牌，即場打開名牌背包玩「開包」。

王妤嫻昨日在社交網「飛機休息室沉靜翻包」為題貼「開包」片，她留言：「飛機延誤啦，安靜一次過翻個包！多次飛行來看我都帶了甚麽？」片段見她打開價值約3.2萬的背包，逐一介紹裏面的物品，包括名牌唇膏及唇釉、銀包、護手霜、行動電源、防曬縮骨遮、自拍桿、橡筋、耳機，連消毒濕紙巾都有六包。王妤嫻指她帶大包包內一定再帶小包包，她介紹名牌銀包：「這款不但能放卡、唇膏、紙巾跟消毒紙巾都能放的下，這是我N次坐飛機都帶的東西，很開心跟大家分享。」

而王妤嫻今次的背包，原來是陳曉東上月母親節送給老婆，當時王妤嫻也在社交網貼片放閃。原本陳曉東只是提議出去商場慶祝母親節，但王妤嫻耍手擰頭說：「不用真的不需要，節日證你我脫節很久了。」正當陳曉東打算去飲咖啡，王妤嫻立即拖着老公不停逛名店，在店舖孭上該背包照鏡時還只說：「怎麼樣？只是看看。」不過最後當然又埋單，就連細女多多也忍不住寸媽媽說：「她不是說她不買嗎？」