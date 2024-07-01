曾比特向王家衛自薦拍戲　Kerryta融入角色唱歌

由王家衛導演及監製的內地劇《繁花》正於無綫熱播中，有份演繹劇中歌曲的曾比特（Mike）及周子涵（Kerryta）推出原聲專輯，今天（1日）兩位歌手更出席劇集《繁花》原聲音樂大碟歌曲現場表演活動，Kerryta現場獻唱重《夜風中》及《執迷不悔》，而 Mike則壓軸獻唱《再回首》及《一生何求》，令人聽出耳油。

Kerryta直言指想超越原唱徐小鳳的《夜風中》是沒可能，只會承受更大會壓力，所以想唱好歌曲，事前看了關於夜上海的電影，再融入角色及畫面，演唱時曾試過幻想自己是徐小鳳，模仿她唱一次從中得到技巧。有指她演唱時很大壓力，她說尚好，又指將其版本傳送給劇集導演王家衛聽，等了半晚後，雖然等候的時間很煎熬，但聽到對方覺得OK時，深感榮幸，亦曾和王家衛見面，有趁機介紹自己，導演指她似日本人，她說：「希望可以喺導演腦海中留下深刻印象。」

Mike也說和王家衛短聚時，有趁機自薦拍戲，但對方說：「有機會的、」又透露《再回首》也是自薦作品，他說：「錄完《一生何求》之後，因為《再》係前輩蘇芮嘅女聲版，工作人員叫我嘗試錄音，同監製試錄再傳畀王家衛，王導叫我試吓再唱得激昂啲，重新錄過後，佢好鍾意，我覺得自己好幸運。」而比Kerryta更幸運是，他只等15分鐘就有回覆。

另外，Mike亦有聯絡傳遭無綫「雪藏」的好友炎明熹（Gigi），他說：「都有留意有關佢嘅報道，有安慰佢，不過都唔可以講係安慰，只係留言畀佢。（叫佢過檔你公司？）要睇佢意願，佢年紀仲細，怕佢唔開心同混亂，睇吓有咩可以幫到佢，佢有講Thank You，相信外界比我更清楚件事，我都唔好咁八卦。」