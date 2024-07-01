周奕瑋王敏奕食盡日本　發掘隱世美食

由周奕瑋（Jarvis）與王敏奕主持的無綫節目《感動味蕾美食餐廳100強－關西篇》正式推出，節目內二人走訪大阪、京都、神戶及奈良等地區，搜尋最高熱度餐廳、發掘隱世食店。據悉，今次拍攝足足花上一個月，首集介紹的餐廳融合日本與韓國文化，韓籍店主朴先生獲父母傳承燒肉店，更令他背負使命，希望將韓國燒肉文化融入日本。為讓客人享用最好的燒肉，朴先生定期到街市肉工場揀選鹿兒島黑毛和牛，誠意十足，兩位主持食過後獲讚。

及後Jarivs與敏奕轉戰京都，到訪舊式料理烹煮的鰻魚店，恍如穿越400年返回昭和時期。第四代主理人上原小姐為保留傳統味道，堅守以「白燒」零調味做法，僅灑少量鹽去除鰻魚腥味，直接火炭烤燒，連向來不愛吃鰻魚的Jarvis大讚外脆內嫩，而愛吃炊飯的敏奕品嘗鰻魚雜炊，被古老湯鍋深深吸引着：「佢個Presentation好華麗，呢套鍋好靚！」

他們又走訪大阪一間著名壽司店，品嘗以傳統工藝手握的江戶前壽司。餐廳訂座率非常高，預約至少半年或以上，第二代主理人谷村先生向來不接受媒體訪問，但今次決定破例。敏奕品嘗有別於一般的鮟鱇魚肝和甜蝦蝦膏壽司後，即表示要私下幫襯。